Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı’dan kar yağış açıklaması: İstanbul böyle bir şey yaşamadı

İstanbul’daki kar yağışı sonrası AK Partili belediyeler vatandaşa hizmet için devreye girdi. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı’dan İstanbul'daki kar yağışına ilişkin A Haber’e açıklamalarda bulundu. Çağrıcı, “İstanbul böyle bir şey yaşamadı” dedi ve CHP’li İBB’yi eleştirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN