25 Ocak 2022, Salı
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Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı’dan kar yağış açıklaması: İstanbul böyle bir şey yaşamadı
İstanbul’daki kar yağışı sonrası AK Partili belediyeler vatandaşa hizmet için devreye girdi. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı’dan İstanbul'daki kar yağışına ilişkin A Haber’e açıklamalarda bulundu. Çağrıcı, “İstanbul böyle bir şey yaşamadı” dedi ve CHP’li İBB’yi eleştirdi.