25 Ocak 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı’dan kar yağış açıklaması: İstanbul böyle bir şey yaşamadı

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı’dan kar yağış açıklaması: İstanbul böyle bir şey yaşamadı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.01.2022 02:35
İstanbul’daki kar yağışı sonrası AK Partili belediyeler vatandaşa hizmet için devreye girdi. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı’dan İstanbul'daki kar yağışına ilişkin A Haber’e açıklamalarda bulundu. Çağrıcı, “İstanbul böyle bir şey yaşamadı” dedi ve CHP’li İBB’yi eleştirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul böyle bir şey yaşamadı
"İstanbul böyle bir şey yaşamadı"
Tevfik Göksu’dan vatandaşlara çağrı
Tevfik Göksu'dan vatandaşlara çağrı
Vatandaşlarımızı otelde ağırlayacağız
"Vatandaşlarımızı otelde ağırlayacağız"
İBB kar ile mücadelede sınıfta kaldı!
İBB kar ile mücadelede sınıfta kaldı!
İstanbul’da kar ne zamana kadar sürecek?
İstanbul'da kar ne zamana kadar sürecek?
İstanbul’da toplu taşımada izdiham | İstanbul’da eve dönüş yolculuğu çileye dönüştü
İstanbul'da toplu taşımada izdiham | İstanbul'da eve dönüş yolculuğu çileye dönüştü
9 kilometrelik zorunlu yürüyüş!
9 kilometrelik zorunlu yürüyüş!
Erdoğan’dan Özkoç ve Erdoğdu’ya suç duyurusu
Erdoğan'dan Özkoç ve Erdoğdu'ya suç duyurusu
İstanbul’da kar fırtınası
İstanbul'da kar fırtınası
Ceylan’dan Sedef Kabaş’a sert tepki!
Ceylan'dan Sedef Kabaş'a sert tepki!
Ömer Çelik’ten Sedef Kabaş açıklaması
Ömer Çelik'ten Sedef Kabaş açıklaması
Trakya’dan İstanbul’a girişler durdu
Trakya'dan İstanbul'a girişler durdu
Daha Fazla Video Göster