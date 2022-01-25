25 Ocak 2022, Salı
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Başkan Erdoğan’dan SON DAKİKA İstanbul talimatı! Bakan Soylu, Karaismailoğlu ve AFAD Başkanı İstanbul’a geliyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AFAD Başkanı Yunus Sezer, İstanbul'a geliyor. Ayrıca sosyal medyadan açıklama yapan Bakan Karaismailoğlu Marmaray seferlerinin sabaha kadar ücretsiz devam edeceğini açıkladı.