Başkan Erdoğan’dan SON DAKİKA İstanbul talimatı! Bakan Soylu, Karaismailoğlu ve AFAD Başkanı İstanbul’a geliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AFAD Başkanı Yunus Sezer, İstanbul'a geliyor. Ayrıca sosyal medyadan açıklama yapan Bakan Karaismailoğlu Marmaray seferlerinin sabaha kadar ücretsiz devam edeceğini açıkladı.

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