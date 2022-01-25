İstanbul'da hayat durdu! Açıklamalar peş peşe geldi: Bugün saat 13.00'e kadar kapalı
Son dakika haberi... İstanbul'da aniden bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar yollarda kalırken pek çok uçak ve otobüs seferleri iptal edildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan iptal seferlerle ilgili yeni bir açıklama geldi. Yerlikaya, Esenler, Harem ve cep otogarındaki otobüslerin şehirlerarası seferlerinin 13.00'e kadar uzatıldığını belirtti. Öte yandan İstanbul Havalimanı pistlerindeki kapalılık durumu bugün saat 13:00'e kadar uzatıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günlerdir uyarıda bulunduğu kar yağışı İstanbul'u esir aldı. Otobüs, uçak seferleri iptal olurken pek çok vatandaş da yollarda mahsur kaldı.
Yol açma çalışmaları devam ederken İstanbul Valiliğinden son dakika açıklaması geldi.
ÖZEL ARAÇLARA TRAFİK KISITLAMASI
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da saat 13.00'e kadar özel araçların trafiğe çıkamayacağını belirtti.
Öte yandan Vali Yerlikaya, "Karla mücadelemizin etkin şekilde sürdürülmesi için, Otoyol ve D-100'de park edilmiş özel araçların, sahipleri tarafından kaldırılması gerekmektedir. Lütfen araçlarımızı bulundukları yerden süratle kaldıralım." açıklamasında bulundu.
UÇAK SEFERLERİ DE 13'E KADAR KAPALI
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DMHİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürmesi nedeniyle İstanbul Havalimanı pistlerine uçak iniş kalkışı yapılmayacak olup, kapalılık durumu 25 Ocak saat 13:00'a kadar uzatılmıştır." ifadelerini kullandı.
ŞEHİRLERARASI OTOBÜS SEFERLERİ
İstanbul'da Esenler, Harem ve cep otogarlarındaki tüm şehirlerarası otobüslerin çıkış kısıtlaması Çalar saat bugün saat 13.00'e kadar uzatılmıştır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bugün hangi yollar açık, kapalı? Hangi yollar trafiğe kapalı? Karayolları Genel Müdürlüğü kapalı yollar listesi!
- Bugün metro, marmaray ücretsiz mi, bedava mı? İstanbul'da metro ve metrobüs bugün çalışacak mı?
- Maaş zam farkı için açıklamalar: Emekli dul yetim maaş farkları ne zaman yatacak? 25 Ocak memur, Bağkur maaş farkları yattı mı?
- Survivor Ayşıl Özaslan kimdir, kaç yaşında? Survivor Ayşıl ne zaman yarıştı? İşte Instagram hesabı...
- Yarın kargolar açık mı, kapalı mı? 25 Ocak'ta Aras, Yurtiçi, MNG, PTT kargo yarın çalışacak mı? İşte kargoların çalışma saatleri...
- Bankalar yarın açık mı, kapalı mı? 25 Ocak Salı bankalar açılacak mı, tatil mi olacak? İşte bankaların çalışma saatleri...
- Kreşler yarın tatil mi? 25 Ocak anaokulu ve kreşler tatil mi edildi? Valilik son dakika açıkladı...
- Yarın kamu çalışanları izinli mi? 25 Ocak Salı kamu çalışanları izinli mi? Son dakika açıklamalar...
- İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek? İstanbul'da kar yağışı ne zaman duracak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü...
- Kar yağışında gök gürültüsü olur mu? Kar yağınca şimşek çakar mı? İstanbul'da kar yağışı...
- Minimum ödeme tutarı 2500 liraya çıkacak! Emekli maaşlarında 1000 TL artış! SSK, Bağkur, 4C'lilere ek zam...
- Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak 2022? Çiftçiye mazot ve gübre desteği yattı mı? Gübre, mazot, yem...