İstanbul’da hayat durdu! Açıklamalar peş peşe geldi: Bugün saat 13.00’e kadar kapalı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günlerdir uyarıda bulunduğu kar yağışı İstanbul'u esir aldı. Otobüs, uçak seferleri iptal olurken pek çok vatandaş da yollarda mahsur kaldı.

Yol açma çalışmaları devam ederken İstanbul Valiliğinden son dakika açıklaması geldi.