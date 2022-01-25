25 Ocak 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İstanbul'da hayat durdu! Açıklamalar peş peşe geldi: Bugün saat 13.00'e kadar kapalı

İstanbul'da hayat durdu! Açıklamalar peş peşe geldi: Bugün saat 13.00'e kadar kapalı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.01.2022 Güncelleme Tarihi: 25.01.2022
ABONE OL
İstanbul’da hayat durdu! Açıklamalar peş peşe geldi: Bugün saat 13.00’e kadar kapalı

Son dakika haberi... İstanbul'da aniden bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar yollarda kalırken pek çok uçak ve otobüs seferleri iptal edildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan iptal seferlerle ilgili yeni bir açıklama geldi. Yerlikaya, Esenler, Harem ve cep otogarındaki otobüslerin şehirlerarası seferlerinin 13.00'e kadar uzatıldığını belirtti. Öte yandan İstanbul Havalimanı pistlerindeki kapalılık durumu bugün saat 13:00'e kadar uzatıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günlerdir uyarıda bulunduğu kar yağışı İstanbul'u esir aldı. Otobüs, uçak seferleri iptal olurken pek çok vatandaş da yollarda mahsur kaldı.

Yol açma çalışmaları devam ederken İstanbul Valiliğinden son dakika açıklaması geldi.

ÖZEL ARAÇLARA TRAFİK KISITLAMASI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da saat 13.00'e kadar özel araçların trafiğe çıkamayacağını belirtti.

Öte yandan Vali Yerlikaya, "Karla mücadelemizin etkin şekilde sürdürülmesi için, Otoyol ve D-100'de park edilmiş özel araçların, sahipleri tarafından kaldırılması gerekmektedir. Lütfen araçlarımızı bulundukları yerden süratle kaldıralım." açıklamasında bulundu.

UÇAK SEFERLERİ DE 13'E KADAR KAPALI

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DMHİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürmesi nedeniyle İstanbul Havalimanı pistlerine uçak iniş kalkışı yapılmayacak olup, kapalılık durumu 25 Ocak saat 13:00'a kadar uzatılmıştır." ifadelerini kullandı.

ŞEHİRLERARASI OTOBÜS SEFERLERİ

İstanbul'da Esenler, Harem ve cep otogarlarındaki tüm şehirlerarası otobüslerin çıkış kısıtlaması Çalar saat bugün saat 13.00'e kadar uzatılmıştır.

İBB yattı kar İstanbul’u esir aldı! İBB YATTI KAR İSTANBUL'U ESİR ALDI!
İstanbul’da kar esarete döndü! İSTANBUL'DA KAR ESARETE DÖNDÜ!
Vatandaşlar saatlerdir yolda mahsur kaldı VATANDAŞLAR SAATLERDİR YOLDA MAHSUR KALDI
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA