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Son dakika | Ankara'da FETÖ operasyonu! 29 gözaltı kararı var

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.01.2022
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Son dakika | Ankara’da FETÖ operasyonu! 29 gözaltı kararı var

Son dakika haberi...Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen 2012 yılı Jandarma Astsubaylık Sınavı (JANA) soruşturması kapsamında, 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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