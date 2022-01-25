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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: UMKE İstanbul'un hizmetinde

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.01.2022
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: UMKE İstanbul’un hizmetinde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hava koşulları dolayısıyla acil sağlık hizmetlerinin aksamaması için UMKE ekiplerinin hazır olduğunu belirterek, "UMKE İstanbul'un hizmetinde" dedi.

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