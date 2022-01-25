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DEAŞ'lı terörist sınırda yakalandı! Mehmetçik geçit vermedi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.01.2022
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DEAŞ’lı terörist sınırda yakalandı! Mehmetçik geçit vermedi

Türk Silahlı Kuvvetleri sınır korumasına devam ediyor. Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla girmeye çalışan DEAŞ'lı terörist Mehmetçik tarafından Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yakalandı.

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