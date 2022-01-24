Son dakika: İstanbul zirvede! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte haftalık vaka haritası

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık koronavirüs vaka tablosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Koca, "8-14 Ocak arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." dedi.

8-14 Ocak arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında. pic.twitter.com/H7Of6LhC9N — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 24, 2022

Bakan Koca, açıklamasının devamında, "8-14 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Bingöl, İstanbul, Bolu, Rize, Kocaeli, Erzurum, Ankara, Bilecik, Tunceli, Trabzon." ifadelerine yer verdi.

8-14 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Bingöl, İstanbul, Bolu, Rize, Kocaeli, Erzurum, Ankara, Bilecik, Tunceli, Trabzon. pic.twitter.com/krpyTGSHIu — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 24, 2022

185 KİŞİ VEFAT ETTİ

Türkiye'de son 24 saatte 392 bin 281 Kovid-19 testi yapıldı, 65 bin 503 kişinin testi pozitif çıktı, 185 kişi yaşamını yitirdi.

GÜNÜN VAKA TABLOSU (23 OCAK)