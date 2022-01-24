Son dakika: İstanbul zirvede! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte haftalık vaka haritası
Son dakika haberi... Koronavirüsün yeni varyantı Omicron nedeniyle vaka sayılarında artış devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık vaka haritasını açıkladı. Buna göre, İstanbul, 1571,46 ile ilk sırada yer aldı.
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık koronavirüs vaka tablosunu sosyal medya hesabından paylaştı.
Bakan Koca, "8-14 Ocak arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." dedi.
8-14 Ocak arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında. pic.twitter.com/H7Of6LhC9N— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 24, 2022
Bakan Koca, açıklamasının devamında, "8-14 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Bingöl, İstanbul, Bolu, Rize, Kocaeli, Erzurum, Ankara, Bilecik, Tunceli, Trabzon." ifadelerine yer verdi.
8-14 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Bingöl, İstanbul, Bolu, Rize, Kocaeli, Erzurum, Ankara, Bilecik, Tunceli, Trabzon. pic.twitter.com/krpyTGSHIu— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 24, 2022
185 KİŞİ VEFAT ETTİ
Türkiye'de son 24 saatte 392 bin 281 Kovid-19 testi yapıldı, 65 bin 503 kişinin testi pozitif çıktı, 185 kişi yaşamını yitirdi.
GÜNÜN VAKA TABLOSU (23 OCAK)
Sosyal medyadan açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Havalandırması yetersiz mekânlarda uzun süre bir arada kalmayalım. Evimizde konuk ağırlarken dikkatli olalım. Yarıyıl tatilinde sosyal hareketliliği biraz azaltalım. Riskli mevsim şartlarını tedbirlerle lehimize çevirelim. Omicron kolay yayılıyor ama yapılacaklar zor değil!'' dedi.
22 OCAK
18 OCAK
17 OCAK
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