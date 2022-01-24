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Son dakika: İstanbul zirvede! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte haftalık vaka haritası

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Giriş Tarihi: 24.01.2022 Güncelleme Tarihi: 24.01.2022
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Son dakika: İstanbul zirvede! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte haftalık vaka haritası

Son dakika haberi... Koronavirüsün yeni varyantı Omicron nedeniyle vaka sayılarında artış devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık vaka haritasını açıkladı. Buna göre, İstanbul, 1571,46 ile ilk sırada yer aldı.

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık koronavirüs vaka tablosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Koca, "8-14 Ocak arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." dedi.

Bakan Koca, açıklamasının devamında, "8-14 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Bingöl, İstanbul, Bolu, Rize, Kocaeli, Erzurum, Ankara, Bilecik, Tunceli, Trabzon." ifadelerine yer verdi.

185 KİŞİ VEFAT ETTİ

Türkiye'de son 24 saatte 392 bin 281 Kovid-19 testi yapıldı, 65 bin 503 kişinin testi pozitif çıktı, 185 kişi yaşamını yitirdi.

GÜNÜN VAKA TABLOSU (23 OCAK)

Sosyal medyadan açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Havalandırması yetersiz mekânlarda uzun süre bir arada kalmayalım. Evimizde konuk ağırlarken dikkatli olalım. Yarıyıl tatilinde sosyal hareketliliği biraz azaltalım. Riskli mevsim şartlarını tedbirlerle lehimize çevirelim. Omicron kolay yayılıyor ama yapılacaklar zor değil!'' dedi.

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