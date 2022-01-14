Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan SON DAKİKA vaka açıklaması: Hastaneye yatan sayısında artış var

OMICRON UYARISI

Koca, "Omicron varyantının bulaşma hızı çok yüksek. Kişisel koruyucu tedbirlere her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Aşı, maske ve mesafe en önemli gücümüz. Maskeyi kalabalık ortamlarda aklımızdan da yüzümüzden de çıkarmayalım." ifadelerine yer verdi.