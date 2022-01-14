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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan SON DAKİKA vaka açıklaması: Hastaneye yatan sayısında artış var

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Giriş Tarihi: 14.01.2022 Güncelleme Tarihi: 14.01.2022
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan SON DAKİKA vaka açıklaması: Hastaneye yatan sayısında artış var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il sağlık yöneticileri ve başhekimlerle bir araya gelerek vaka sayılarının en yüksek olduğu İstanbul’un sağlık hizmetlerini değerlendirdi. Toplantıya ilişkin açıklama yapan Bakan Koca, "Artan vaka sayıları sebebiyle hastaneye yatan sayısında bir miktar artış gözleniyor." bilgisini paylaştı.

Bakan Koca, "İl sağlık yöneticilerimiz ve başhekimlerimizle bir araya gelerek vaka sayımızın en yüksek olduğu İstanbul'un sağlık hizmetlerini yerinde değerlendirdik." dedi.

"HASTANEYE YATAN SAYISINDA ARTIŞ VAR"

Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Artan vaka sayıları sebebiyle hastaneye yatan sayısında bir miktar artış gözleniyor. Endişeye mahal verecek olumsuz bir durum olmasa da tedbirde ısrar etmek gerekiyor." dedi.

OMICRON UYARISI

Koca, "Omicron varyantının bulaşma hızı çok yüksek. Kişisel koruyucu tedbirlere her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Aşı, maske ve mesafe en önemli gücümüz. Maskeyi kalabalık ortamlarda aklımızdan da yüzümüzden de çıkarmayalım." ifadelerine yer verdi.

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