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Son dakika: Sağlık Bakanlığı 23 Ocak koronavirüs tablosunu açıkladı! İşte günün vaka ve vefat rakamları

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Giriş Tarihi: 23.01.2022 Güncelleme Tarihi: 23.01.2022
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı 23 Ocak koronavirüs tablosunu açıkladı! İşte günün vaka ve vefat rakamları

Son dakika haberleri | Sağlık Bakanlığı koronavirüs (Kovid-19) tablosunu açıkladı.Türkiye'de 24 saatte vaka, vefat ve aşılama rakamları ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...

SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin 24 saatlik koronavirüs (Kovid-19) tablosunu duyurdu.

185 KİŞİ VEFAT ETTİ

Türkiye'de son 24 saatte 392 bin 281 Kovid-19 testi yapıldı, 65 bin 503 kişinin testi pozitif çıktı, 185 kişi yaşamını yitirdi.

GÜNÜN VAKA TABLOSU (23 OCAK)

23 Ocak koronavirüs tablosu! 23 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU!

Sosyal medyadan açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Havalandırması yetersiz mekânlarda uzun süre bir arada kalmayalım. Evimizde konuk ağırlarken dikkatli olalım. Yarıyıl tatilinde sosyal hareketliliği biraz azaltalım. Riskli mevsim şartlarını tedbirlerle lehimize çevirelim. Omicron kolay yayılıyor ama yapılacaklar zor değil!'' dedi.

22 OCAK

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Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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