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Vakalar otuz kat arttı! O şehir kıpkırmızı! İl Sağlık Müdürlüğünden vatandaşlara uyarı

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 17.01.2022 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022
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Vakalar otuz kat arttı! O şehir kıpkırmızı! İl Sağlık Müdürlüğünden vatandaşlara uyarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı haftalık vaka yoğunluğu haritasında Bingöl dikkat çeken iller arasında yer alıyordu. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada son iki haftada vaka sayılarında 30 kat artış olduğu belirtilirken, koronavirüs testi pozitif çıkan vatandaşların çoğunun bunu grip sandığının altı çizildi. İşte detaylar...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı haftalık haritada vaka yoğunluğu en çok artan iller arasında yer alan Bingöl İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Emin Gündoğdu, "Pandemi kurallarına uyum noktasındaki eksiklikler ve aşılama oranlarındaki düşüklük nedeniyle son iki haftada vaka oranlarında 30 kat artış oldu" dedi.

SON İKİ HAFTADA 30 KAT ARTIŞ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı verilerde, Bingöl'de 18-24 Aralık tarihlerinde 100 binde 36 olan vaka sayısı 25-31 Aralık haftasında ise 89 oldu, son açıklanan verilerde ise kentte 1-7 Ocak'ta vaka sayısı 100 binde 705 olarak kayıtlara geçti. Bingöl İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Emin Gündoğdu ise son iki haftada vaka oranlarının 30 kat arttığını söyledi.

GRİPLE KARIŞTIRILIYOR

Omicron varyantının üst solunum yolunu daha çok etkilediği ve bu nedenle vatandaşlar arasında griple karıştırıldığını kaydeden Dr. Gündoğdu, "Bundan dolayı da vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarında rehavet oluşturduğu, kendini korumadığı gibi başkasını da kolay bir şekilde bulaştırdığını görüyoruz. Özellikle ilimizde de hem aşının oranın düşük olması, hem maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymadaki eksikliklerden dolayı son iki haftada 30 katlık bir artış olduğunu gördük"

HASTANE YOĞUNLUĞUNA ETKİ ETMİYOR

"Artan vaka artışlarının hastanedeki yoğunluğa çok etki etmediğini görüyoruz. Özellikle aşısının olmadığı veya aşısı eksik bireylerde, kronik hastalığı olan kişilerin yine hastanede yattığı ve ağır geçirdiğini görüyoruz. Bu noktada vatandaşlarımız hem maske, mesafe, hijyen kurallarına uyması, hem de özellikle kronik hastalığı olanların daha hassas olması, vatandaşlarımızın da bu kişilerin sağlığını korumak adına kurallara uymaları konusunda çağrıda bulunuyoruz" dedi.

'FARKINDA OLMADAN BULAŞTIRMA ÇOK FAZLA'

Aşı olması gereken vatandaşların zaman kaybetmeden aşılarını yaptırmasına isteyen Dr. Gündoğdu, şunları söyledi:

"Geldiğimiz noktada gribin çok ciddi noktada kasım- aralık aylarında fazla olması, hem bunun üstüne Omicron varyantının eklenmesiyle bulaştırıcılığın çok fazla olduğu ve hiç semptom göstermeyen kişilerde de maalesef pozitiflerin olduğunu görüyoruz. Bunların da farkında olmadan başkalarına bulaştırdığını sahada gördük. Bundan dolayı özellikle kapalı alanlarda, nüfusun yoğun olduğu yerlerde, toplu ulaşım araçlarında maske ve mesafe kurallarına muhakkak riayet edilmesi, semptom gösterenlerin de bir an önce test yaptırıp pozitif olup olmadığını görmesi gerekiyor.

"KURALLARA RİAYET EDİN"

Buradan vatandaşlarımıza çağrımız, pandeminin hala bitmiş olmadığını özellikle son dönemlerde vaka sayılarının çok arttığı, sağlığımızı korumak adına aşılarımız eksik ise aşılarımızı yaptırmamız, hatırlatma dozu eksik ise hatırlatma dozu yapmamız ve bir süre daha maske, mesafe ve hijyen kurallarına çok daha iyi riayet etmemiz gerektiğini vurgulamak istiyorum."

İllere göre 1-7 Aralık'ta her 100 bin nüfusta görülen Kovid-19 vaka sayıları yüksekten düşüğe şöyle sıralandı:

"Eskişehir (1359,54), İstanbul (1222,37), Kırklareli (843,43), Bingöl (705,9), Çanakkale (609,55), Muğla (605,33), İzmir (574,85), Bilecik (551,4), Tekirdağ (547,61), Gümüşhane (532,1), Edirne (527,51), Yalova (519,83), Kocaeli (511,65), Giresun (450,39), Trabzon (447,59), Balıkesir (437,8), Ankara (386,15), Bolu (384,37), Ordu (381,53), Rize (378,38), Aydın (354,84), Bursa (333,54), Sakarya (324,75), Düzce (324,25), Karabük (295,96), Denizli (294,26),

Samsun (283,39), Manisa (278,23), Mersin (233,79), Burdur (230,63), Kütahya (226,12), Bartın (218,62), Zonguldak (213,46), Artvin (212,98), Isparta (208,49), Sinop (204,19), Adana (198,65), Amasya (195,53), Tokat (193,19), Kastamonu (190,77), Çorum (175,43), Uşak (149,42), Nevşehir (146,9), Tunceli (143,81), Kırşehir (139,89), Osmaniye (123,05), Kırıkkale (122,71), Hatay (116,31), Yozgat (101,41), Afyonkarahisar (100,15), Aksaray (99,52), Kayseri (98,42),

Çankırı (96,66), Siirt (94,54), Antalya (90,61), Niğde (88,93), Erzincan (87,02), Erzurum (84,53), Konya (83,11), Karaman (74,93), Elazığ (68,37), Sivas (66,36), Diyarbakır (49,62), Bayburt (48,83), Kilis (42,02), Iğdır (41,73), Kahramanmaraş (40,83), Gaziantep (39,55), Batman (35,95), Kars (26,32), Malatya (25,68), Mardin (21,64), Şanlıurfa (19,81), Ardahan (19,76), Şırnak (18,97), Bitlis (18,8), Adıyaman (16,92), Muş (13,62), Ağrı (12,33), Hakkari (6,77), Van (4,7)."

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