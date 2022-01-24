24 Ocak 2022, Pazartesi
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Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’a yönelik terör saldırılarını kınadı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.01.2022
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Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’a yönelik terör saldırılarını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları kınadı. Açıklamada, "24 Ocak günü balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’daki sivil hedeflere yönelik olarak gerçekleştirilen terör eylemini kınıyoruz. Uluslararası hukukun açık bir ihlalini teşkil eden bu tür saldırılara derhal son verilmesini talep ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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