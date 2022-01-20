Haftalık influenza raporu açıklandı: Grip vakaları Omicron’u geçti

Ancak bu yıl, influenza vakalarında çok ciddi bir patlama var. Halk sağlığımız bize her hafta çalışma ve raporlarını aktarırlar. 21 ilde çeşitli hastanelerde yatan hastalar ve aile sağlığı merkezlerinden de incelemeler yapılır. Bunun neticesinde de influenza vakaları tüm incelenen örneklerde yüzde 21 oranında. Hatta bazı illerde Omicron'u geçmiş vaziyette" diye konuştu.