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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Fatma Girik için başsağlığı mesajı

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Giriş Tarihi: 24.01.2022 Güncelleme Tarihi: 24.01.2022
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den Fatma Girik için başsağlığı mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Sayın Fatma Girik, 79 yıllık bir hayatı tamamlayarak ebediyete irtihal etmiş, geride çok sayıda anı, iz ve eser bırakarak aramızdan ayrılmıştır. Dört yapraklı yoncadan birisi kopmuştur. Oynadığı roller ise geleceğe yazılmış bir mektup olarak miras kalmıştır" dedi.

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