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Haberler Galeri Yeşilçam’ın yıldızı Fatma Girik’ten acı haber geldi! Son isteğini böyle anlatmıştı...

Yeşilçam’ın yıldızı Fatma Girik’ten acı haber geldi! Son isteğini böyle anlatmıştı...

Yeşilçam'ım dört yapraklı yoncasından biri olan Fatma Girik'ten bu sabah acı haber geldi. Çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden usta oyuncu, Türkiye'yi yasa boğdu. Kariyeri boyunca 180'den fazla filme imza atan Girik, oyunculuğunun yanı sıra bir dönem politikayla da ilgilendi. Acı haber sonrası Girik'in ölümle ilgili söylediği sözler gündem oldu. Usta oyuncu, ölümünden sonra nasıl bir cenaze töreni istediğini bakın nasıl anlattı...

Giriş Tarihi: 24.01.2022 10:51 Güncelleme Tarihi: 24.01.2022 11:11
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Yeşilçam’ın yıldızı Fatma Girik’ten acı haber geldi! Son isteğini böyle anlatmıştı...

Yeşilçam'ın yıldız oyuncusu Fatma Girik, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Yeşilçam’ın yıldızı Fatma Girik’ten acı haber geldi! Son isteğini böyle anlatmıştı...

Sabah saatlerinde tedavi gördüğü özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitiren oyuncu tüm ülkeyi yasa boğdu.

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Yeşilçam’ın yıldızı Fatma Girik’ten acı haber geldi! Son isteğini böyle anlatmıştı...

Fatma Girik'in ölüm haberi sonrası ölümle ilgili söylediği sözler gündem oldu.

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Yeşilçam’ın yıldızı Fatma Girik’ten acı haber geldi! Son isteğini böyle anlatmıştı...

Girik "Neticede robot değilim bir canlıyım; bir gün elbet ölümü tadacağım. Memduh'a (Ün) kavuşacağım. Ölüm kötü bir şey değil. Kötü olsa Allah ölümü vermezdi. Biz gideceğiz ki ardımızdan yenileri gelsin" demişti.

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Yeşilçam’ın yıldızı Fatma Girik’ten acı haber geldi! Son isteğini böyle anlatmıştı...

Fatma Girik ölümünden sonra nasıl bir cenaze töreni istediğini de söylemişti.