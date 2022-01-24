Yeşilçam’ın yıldızı Fatma Girik’ten acı haber geldi! Son isteğini böyle anlatmıştı...

Yeşilçam'ım dört yapraklı yoncasından biri olan Fatma Girik'ten bu sabah acı haber geldi. Çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden usta oyuncu, Türkiye'yi yasa boğdu. Kariyeri boyunca 180'den fazla filme imza atan Girik, oyunculuğunun yanı sıra bir dönem politikayla da ilgilendi. Acı haber sonrası Girik'in ölümle ilgili söylediği sözler gündem oldu. Usta oyuncu, ölümünden sonra nasıl bir cenaze töreni istediğini bakın nasıl anlattı...