İstanbul kar ne zaman bitecek? İstanbul kar yağışı bugün bitecek mi? 5 günlük hava durumu...
İstanbul kar ne zaman bitecek? İstanbul kar yağışı bugün bitecek mi? İstanbul'da etkili olan kar yağışının ne kadar süreceği merak edilen konulardan birisi oldu. Cuma akşamından itibaren etkili olan kar yağışı 4 gündür devam ediyor. Meteoroloji, İstanbul'da kar yağışının etkisinin ne kadar süreceği hakkında açıklamada bulundu. Peki; İstanbul'da kar ne zaman bitecek?
İstanbul'da kar ne zaman bitecek? İstanbul kar yağışı bugün bitecek mi? İstanbul'un 5 günlük hava durumu merak ediliyor ve kar yağışının devam edip etmeyeceği araştırılıyor. İstanbul'da Cuma akşamı başlayan kar yağışı, etkisini yeni haftada da sürdürüyor. Peki; İstanbul'da kar ne zaman bitecek?
İSTANBUL'DA KAR NE ZAMAN BİTECEK?
Hava sıcaklığının Türkiye'nin kuzeybatısı ile güneydoğu kesimlerde mevsim normallerinin 4-6 derece altında olacağını belirten Meteoroloji Genel Müdürlüğü, "Yağışların; İstanbul'un kuzey ve batısı ile boğaz çevresi, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kesimleri, Balıkesir ve Bursa'nın Marmara'ya bakan kıyı ilçeleri, Antalya'nın doğusunun iç ve yüksek kesimleri ile Konya, Karaman, Adıyaman, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan ve Bingöl çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzeyinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, tipi şeklinde Kar Yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" şeklinde açıklama yaptı.
Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa, hamleli 90 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiğini belirten Meteoroloji, ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. İstanbul'da halen aralıklarla devam eden kar yağışlarının il genelinde etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat hamleli 90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden, İstanbul'un kuzey ve batı kesimleri ile boğaz çevresinde yoğun olmak üzere deniz etkili kar yağışlarının aralıklarla kentte etkisini sürdürmesi bekleniyor. Özellikle köprü ve viyadükler başta olmak üzere il genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. İstanbul Boğazı'nın Karadeniz'e bakan girişi ve boğaz hattı boyunca, deniz ulaşımı bakımından görüş mesafesinde azalma ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."
3 GÜN ETKİLİ OLACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da cuma akşam saatlerinden itibaren etkili olan soğuk hava ve kar yağışının 3 gün boyunca aralıklarla devam etmesinin tahmin edildiğini belirtmiş ve "İstanbul'da halen aralıklarla devam eden kar yağışlarının önümüzdeki 3 gün boyunca il genelinde etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. İstanbul'un kuzey ve batı kesimleri ile boğaz çevresinde yoğun olmak üzere deniz etkili kar yağışlarının 3 gün boyunca aralıklarla kentte etkisini sürdürmesi bekleniyor" şeklinde uyarıda bulunmuştu.
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