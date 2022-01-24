İstanbul'da kamu mesai saatleri kaçta bitecek? Kamuda bu hafta çalışma saatleri nasıl olacak? SON DAKİKA HABERLER
Kamu mesai saatleri ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte İstanbul Valiliği tarafından bazı tedbirler hayata geçirilmeye başlandı. Bu kapsamda gözler kamu mesai saatlerine çevrildi. Peki, İstanbul'da kamu mesai saatleri kaçta bitecek? Kamuda bu hafta çalışma saatleri nasıl olacak? İşte cevaplar...
Kamuda mesai saatleri kaçta bitecek? İstanbul Valiliği tarafından kamu mesai saatleri ile ilgili son dakika açıklaması geldi. İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle valilik tarafından bazı kararlar alındı. Motokuryelerin ikinci duyuruya kadar çalışmayacağı belirtilirken bir yeni açıklamada kamu çalışanları için geldi. Peki, İstanbul'da kamu mesai saatleri kaçta bitecek? Kamuda bu hafta çalışma saatleri nasıl olacak? İşte haberin detayları...
İSTANBUL'DA KAMU MESAİ SAATLERİ KAÇTA BİTECEK?
24 Ocak Pazartesi günü kamu kurum ve kuruluşlarında mesai 15.30'da sona erdi. Yarın ve diğer günler kamuda mesai saatlerinin nasıl olacağı henüz bilinmiyor. İstanbul Valiliği tarafından konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgiye göre, İstanbul'da kar yağışı akşam saatlerinde yoğunlaşacaktır. Ulaşımdaki aksamalar dikkate alınarak kamu kurum ve kuruluşlarında, nöbetçi personel bırakılmak suretiyle mesailer, 15.30'da sona erecektir."
UÇUŞLAR DA DURDURULDU
İstanbul'da yoğun kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Ulaşımda da zaman zaman aksamaların meydana geldiği şehirde, uçak seferlerinin bazıları iptal edildi. Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı'nda bazı uçuşlar erteleniyor.
İstanbul Havalimanı'nda pistte yapılacak temizlik çalışmalarından dolayı tüm uçuşlar saat 18.00'e kadar durduruldu.
İSTANBUL'DA MOTORKURYELER NE ZAMAN ÇALIŞMAYA BAŞLAYACAK?
İstanbul Valiliği tarafından alınan karara göre, ikinci bir duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacak, motosiklet ve elektrikli scooter'lar kullanılmayacak.
"2 GÜN DAHA SIKINTILI BİR SÜREÇ YAŞAYACAĞIZ AMA TEDBİRLERİMİZİ ALDIK"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türkiye genelinde, tamamına yakın kesimlerde trafiğimiz açıktır. Güvenli ulaşım için tüm birimlerimiz özveriyle çalışmaya devam edecek." dedi.
Bolu Dağı Bakım İşletme Şefliği'nde Vali Ahmet Ümit, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Haluk Saygılı ve tünel çalışanları tarafından karşılanan Karaismailoğlu, yetkililerden yollarda yürütülen karla mücadele çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.
Karaismailoğlu, Bolu Dağı Tüneli Kontrol Merkezi'nde, gazetecilere, Türkiye genelinde 68 bin kilometrelik yol ağını açık tutmak için 11 bin araç, ekipman ve 13 bin personelle yoğun mücadele verdiklerini söyledi.
Zorlu iklim koşullarının yaşandığına işaret eden Karaismailoğlu, "Özellikle dün akşam itibarıyla İstanbul-Ankara arasında sıkıntılı süreç yaşadık. Dün akşam saat 09.00 itibarıyla özellikle TEM Otoyolu'nun Kaynaşlı-Bolu kesimini trafiğe kapatmak zorunda kaldık çünkü trafiğin güvenli işlemesi çok zor durumdaydı." dedi.
"ŞU AN İTİBARIYLA HİÇBİR SIKINTI YOKTUR"
Bakan Karaismailoğlu, vatandaşların mağdur olmaması için yolun kapatıldığını vurgulayarak, Karayolları Genel Müdürlüğü personelinin son 48 saattir adeta hiç uyumadan emniyetli ulaşım için yoğun mücadele verdiğini dile getirdi.
Bolu ve Düzce valiliklerinin de bazı yolcuları misafir ettiğini aktaran Karaismailoğlu, "D-100 yolu sabah 06.00 itibarıyla, TEM Otoyolu da saat 09.00 itibarıyla tamamen trafiğe açılmıştır. Şu an itibarıyla Ankara-İstanbul arasında güvenli ulaşım sağlanmaktadır. Gerek D-100 gerek TEM Otoyolu'nda trafikte herhangi bir sıkıntı yoktur." diye konuştu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, olumsuz hava koşullarının devam edeceğinin bildirildiğini belirten Karaismailoğlu, şöyle devam etti:
"O yüzden vatandaşlarımızı sürekli uyarıyoruz ama uyarmamıza rağmen dün akşam yaşanan problemin genelinde; vatandaşlarımızın hazırlıksız olarak yola çıkmaları var. Özellikle kış lastiği kullanmayarak sıkıntılı sürece maalesef ortak oldular. Ayrıca, ağır vasıtalı tırlarımızın da belli yol kesimlerini kapatması nedeniyle sınırlı sorunlar daha da büyüdü. Bolu, dün akşam itibarıyla son 50 yılın en büyük kışını yaşadı. Özellikle kar ve tipinin aniden bastırması ve bu araçların yollarda tıkanıklığa neden olmasıyla bazı yol kesimlerine ulaşmakta sıkıntılar yaşadık. Şu an itibarıyla hiçbir sıkıntı yoktur. Vatandaşlarımızın emniyet şeridini mutlaka boş bulundurmaları gerekiyor çünkü herhangi bir olumsuzluk durumunda araçlarımız emniyet şeridinden ulaşabiliyor."
"LÜTFEN KIŞ LASTİĞİ OLMAYAN ARAÇLARLA YOLA ÇIKMAYIN"
Bolu'da da 500'e yakın personelin 100'ün üzerinde araç ve ekipmanla yolları açık tutmak için yoğun çaba sarf ettiğini anlatan Karaismailoğlu, emniyet, jandarma, AFAD ve Türk Kızılayın da çok büyük mücadele verdiğini, yolda kalan araçlara ulaşarak ihtiyaçlarını karşıladıklarını kaydetti.
Karaismailoğlu, gece yarısı yine olumsuz hava koşullarından etkilenilmemesi için gerekli çalışmaların yapılacağının altını çizerek, "Türkiye genelinde, tamamına yakın kesimlerde trafiğimiz açıktır. Güvenli ulaşım için tüm birimlerimiz özveriyle çalışmaya devam edecek." ifadesini kullandı.
Yola çıkacak sürücülere uyarılarda da bulunan Karaismailoğlu, "Lütfen kış lastiği olmayan araçlarla yola çıkmayın, trafik işaret ve işaretçilerine mutlaka uyun. Karayolları Genel Müdürlüğümüzün web sitesi açıktır, herhangi bir bilgi almak için telefon açmanız yeterlidir. 2 gün daha sıkıntılı süreç yaşayacağız ama bütün tedbirlerimizi aldık, herhangi bir problem yaşamamak için büyük özveriyle çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
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