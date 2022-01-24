İstanbul’da kamu mesai saatleri kaçta bitecek? Kamuda bu hafta çalışma saatleri nasıl olacak? SON DAKİKA HABERLER

Kamuda mesai saatleri kaçta bitecek? İstanbul Valiliği tarafından kamu mesai saatleri ile ilgili son dakika açıklaması geldi. İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle valilik tarafından bazı kararlar alındı. Motokuryelerin ikinci duyuruya kadar çalışmayacağı belirtilirken bir yeni açıklamada kamu çalışanları için geldi. Peki, İstanbul'da kamu mesai saatleri kaçta bitecek? Kamuda bu hafta çalışma saatleri nasıl olacak? İşte haberin detayları...

İSTANBUL'DA KAMU MESAİ SAATLERİ KAÇTA BİTECEK?

24 Ocak Pazartesi günü kamu kurum ve kuruluşlarında mesai 15.30'da sona erdi. Yarın ve diğer günler kamuda mesai saatlerinin nasıl olacağı henüz bilinmiyor. İstanbul Valiliği tarafından konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgiye göre, İstanbul'da kar yağışı akşam saatlerinde yoğunlaşacaktır. Ulaşımdaki aksamalar dikkate alınarak kamu kurum ve kuruluşlarında, nöbetçi personel bırakılmak suretiyle mesailer, 15.30'da sona erecektir."