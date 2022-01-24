24 Ocak 2022, Pazartesi
Yeşilçam efsanelerinden duygulandıran Fatma Girik mesajları! Cüneyt Arkın ve Hülya Koçyiğit yıkıldı
Yeşilçam efsanesi Fatma Girik 79 yaşında hayatını kaybetti. Birlikte rol aldığı ve birçok yakın arkadaşı Fatma Girik'in acı haberiyle sarsıldı. Hülya Koçyiğit, Cüneyt Arkın ve Orhan Gencebay gibi usta isimler Fatma Girik'i andı. Arkın yaptığı açıklamada, "Bağıra bağıra ağlamak geliyor içimden" ifadelerine yer verdi.
Giriş Tarihi: 24.01.2022 10:29 Güncelleme Tarihi: 24.01.2022 10:31
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