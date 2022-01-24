Yeşilçam efsanelerinden duygulandıran Fatma Girik mesajları! Cüneyt Arkın ve Hülya Koçyiğit yıkıldı

Hülya Koçyiğit: Çok çok yakın arkadaşımdı. Ziyaret ettim bu hastalık sürecinde. Hala onu kaybettiğimize inanamıyorum

Kendimi toparlamaya çalışıyorum konuşabilmek için. Bir ay kadar önce ziyaret etmiştim. Çok iyiydi. Aklı başındaydı. Yürüyemiyordu, onun için fizik tedavi görüyordu.