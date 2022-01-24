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Yeşilçam efsanelerinden duygulandıran Fatma Girik mesajları! Cüneyt Arkın ve Hülya Koçyiğit yıkıldı

Yeşilçam efsanesi Fatma Girik 79 yaşında hayatını kaybetti. Birlikte rol aldığı ve birçok yakın arkadaşı Fatma Girik'in acı haberiyle sarsıldı. Hülya Koçyiğit, Cüneyt Arkın ve Orhan Gencebay gibi usta isimler Fatma Girik'i andı. Arkın yaptığı açıklamada, "Bağıra bağıra ağlamak geliyor içimden" ifadelerine yer verdi.

Giriş Tarihi: 24.01.2022 10:29 Güncelleme Tarihi: 24.01.2022 10:31
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Yeşilçam efsanelerinden duygulandıran Fatma Girik mesajları! Cüneyt Arkın ve Hülya Koçyiğit yıkıldı

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik 79 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçı, bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Fatma Girik'in ölümünün ardından sanat dünyası yasa boğuldu. Canlı yayına bağlanan Cüneyt Arkın gözyaşlarına boğuldu. Arkın, "Bağıra bağıra ağlamak geliyor içimden..." ifadelerini kullandı.

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Yeşilçam efsanelerinden duygulandıran Fatma Girik mesajları! Cüneyt Arkın ve Hülya Koçyiğit yıkıldı

SON FOTOĞRAFI

Girik'in son fotoğrafı, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede çekilmişti.

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Yeşilçam efsanelerinden duygulandıran Fatma Girik mesajları! Cüneyt Arkın ve Hülya Koçyiğit yıkıldı

YAKINLARINDAN DUYGU YÜKLÜ MESAJLAR

Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik'in ölümü sanat camiasını yasa boğdu. Cüneyt Arkın, Hülya Koçyiğit, Filiz Akın ve Orhan Gencebay gibi isimler peş peşe açıklamalarda bulundu.

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Yeşilçam efsanelerinden duygulandıran Fatma Girik mesajları! Cüneyt Arkın ve Hülya Koçyiğit yıkıldı

Cüneyt Arkın: İnanamıyorum...Bağıra bağıra ağlamak geliyor içimden... Ne kadar iyiydi o...Yüreğim yanıyor, büyük bir parçam gitti...Gözümün önünde mavi, yiğit bakışları... Öyle zarif bir kadındı ki...

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Yeşilçam efsanelerinden duygulandıran Fatma Girik mesajları! Cüneyt Arkın ve Hülya Koçyiğit yıkıldı

Hülya Koçyiğit: Çok çok yakın arkadaşımdı. Ziyaret ettim bu hastalık sürecinde. Hala onu kaybettiğimize inanamıyorum
Kendimi toparlamaya çalışıyorum konuşabilmek için. Bir ay kadar önce ziyaret etmiştim. Çok iyiydi. Aklı başındaydı. Yürüyemiyordu, onun için fizik tedavi görüyordu.