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Sedef Kabaş’ı tutuklayan hakim Furkan Bilgehan Ertem üzerinden kara propaganda ve linç girişimi! Alman Deutsche Welle - Can Dündar...

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 23.01.2022
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Sedef Kabaş’ı tutuklayan hakim Furkan Bilgehan Ertem üzerinden kara propaganda ve linç girişimi! Alman Deutsche Welle - Can Dündar...

Sedef Kabaş’ın ‘Cumhurbaşkanına Hakaret’ suçlamasıyla tutuklanmasının ardından sosyal medya ve bir takım yayın kuruluşları tarafından tutuklamayı yapan hakimin hedef haline getirilerek sosyal medyada linç edildiği ortaya çıktı.  Yurtdışı kaynaklı ve muhalefet destekli yayın kuruluşları, HSK’nın ilke kararnamesinde yer alan Sulh Ceza Hakimliklerinde 4 yıl kıdem mecburiyeti üzerinden   propaganda yaparak hakimi adeta hedef haline getirdi. HSK’nın kararının mevcut hakimleri kapsamadığına göz yuman odaklar kamuoyunu yanlış yönlendirerek yargı mensupları üzerinde baskı kurmaya çalıştı. Firari Can Dündar da sosyal medya üzerinden hakim Furkan Bilgehan Ertem’i etiketleyerek hedef haline getiren kişiler arasında yer aldı. Alman Deutsche Welle (DW) ise Kabaş'ı tutuklayan hakimi sosyal medya hesabından hedef gösterdi.

Sedef Kabaş'ın 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçlamasıyla tutuklanmasının ardından sosyal medya ve bir takım yayın kuruluşları tarafından tutuklamayı yapan hakimin hedef haline getirildiği ortaya çıktı.

Katıldığı televizyon programındaki konuşmalara ilişkin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Sedef Kabaş, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

HSK ÜZERİNDEN PROPAGANDAYA BAŞLADILAR

Sedef Kabaş'ın tutuklanmasının ardından sosyal medya, yurtdışı kaynaklı medya kuruluşları ve CHP yandaşı kanallar üzerinden tutuklamayı yapan Sulh Ceza Hakimi Furkan Bilgehan Ertem hakkında manipülatif haberler yayılmaya başladı.

HSK'nın ilke kararnamesinde Sulh Ceza Hakimliği için 4 yıl görev yapma kararı vermesi üzerinden algı yapmaya çalışan bir takım çevreler Furkan Bilgehan Ertem'in bu şartları taşımadığını iddia etti. Oysa HSK'nın kararı yayınlanan ilke kararnamesinin ardından gelecek hakimler için uygulamaya geçti.

HAKİMİ HEDEF HALİNE GETİRDİLER!&NBSP;ALMAN DEUTSCHE WELLE NEYİN PEŞİNDE?

Alman Deutsche Welle (DW) ise Sedef Kabaş'ı tutuklayan hakimi sosyal medya hesabından hedef gösterdi.

"KAVALA" ALGISI!

DW internet sitesinde 'Kabaş'ı tutuklayan hakimin Kavala kararında da imzası çıktı' diye başlık atarak hakimi açık hedef gösterdi.

FİRARİ CAN DÜNDAR DA OLAYIN İÇİNDE

Söz konusu haber ardından hakim hakkında, sosyal medya üzerinden onlarca kişi tehdit ve hakaret içeren paylaşımlarda bulundu.

Firari Can Dündar da sosyal medya üzerinden hakim Furkan Bilgehan Ertem'i etiketleyerek hedef haline getiren kişiler arasında yer aldı.

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