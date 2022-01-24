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Uçak seferleri iptal mi oldu? 24-25 Ocak THY, Pegasus uçak seferleri iptal mi?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.01.2022
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Uçak seferleri iptal mi oldu? 24-25 Ocak THY, Pegasus uçak seferleri iptal mi?

THY, Pegasus uçak seferleri iptal mi? 24 Ocak uçak seferleri iptal mi oldu? Yurt genelinde yaşanan yoğun kar yağışı ve kar fırtınası nedeniyle uçak seferlerinin iptal olup olmadığı merak ediliyor. İstanbul’da yaşanan hava muhalefeti nedeniyle THY'den ve Pegasus'dan açıklama geldi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok uçak seferinin iptal olduğu belirtiliyor.

24-25 Ocak uçak seferleri iptal mi oldu? THY, Pegasus uçak seferleri iptal mi? İstanbul'da yaşanan yoğun kar yağışı ve kar fırtınası nedeniyle, uçak seferlerinin iptal olup olmayacağı merak ediliyor. Uçak seferi olan vatandaşlar 24-25 Ocak uçak seferleri iptal mi sorusunun cevabını araştırıyor.

UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ?

THY'den yapılan açıklamada; ''Değerli yolcularımız,

İstanbul'da yaşanan hava muhalefeti nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı kalkış/varışlı uçuşlarınızla ilgili güncel bilgiye uçuş sorgulama ekranlarımızdan uçuş numaranız veya parkurunuzu sorgulayarak ulaşabilirsiniz.

Uçuşları iptal olan yolcularımız uçuş aksaklıkları sayfasında yer verilen haklardan yararlanabilir, işlemlerinizi çağrı merkezimiz, satış ofislerimiz, mobil uygulamalarımız ve web sitemizden gerçekleştirebilirsiniz.

Anlayışınız için teşekkür ederiz.'' denildi.

Türk Hava Yolları (THY), olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın İstanbul Havalimanı varışlı ve kalkışlı yapılması planlanan 36 tarifeli seferi iptal ettiğini duyurdu.

Hava koşullarının operasyonlara olumsuz etkisini en aza indirmek için tedbirler almayı sürdüren THY, bu doğrultuda iç ve dış hatta planladığı bazı seferleri iptal etti.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "24 Ocak tarihli, İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 36 seferimiz iptal edilmiştir. Uçuş durumunuzu web sitemizde sorgulayabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Pegasus ise; ''Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesinin, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuş sayısına getirdiği kısıtlama doğrultusunda aşağıdaki uçuşlarımız iptal edilmiştir.'' ifadelerini kullandı. Ayrıca ücretsiz bilet değişikliği veya iptali için ise firmanın internet adresi, mobil uygulamanın kullanılabileceği gibi çağrı merkezi ile de iletişime geçilebileceği belirtildi.

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