Uçak seferleri iptal mi oldu? 24-25 Ocak THY, Pegasus uçak seferleri iptal mi?
THY, Pegasus uçak seferleri iptal mi? 24 Ocak uçak seferleri iptal mi oldu? Yurt genelinde yaşanan yoğun kar yağışı ve kar fırtınası nedeniyle uçak seferlerinin iptal olup olmadığı merak ediliyor. İstanbul’da yaşanan hava muhalefeti nedeniyle THY'den ve Pegasus'dan açıklama geldi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok uçak seferinin iptal olduğu belirtiliyor.
24-25 Ocak uçak seferleri iptal mi oldu? THY, Pegasus uçak seferleri iptal mi? İstanbul'da yaşanan yoğun kar yağışı ve kar fırtınası nedeniyle, uçak seferlerinin iptal olup olmayacağı merak ediliyor. Uçak seferi olan vatandaşlar 24-25 Ocak uçak seferleri iptal mi sorusunun cevabını araştırıyor.
UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ?
THY'den yapılan açıklamada; ''Değerli yolcularımız,
İstanbul'da yaşanan hava muhalefeti nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı kalkış/varışlı uçuşlarınızla ilgili güncel bilgiye uçuş sorgulama ekranlarımızdan uçuş numaranız veya parkurunuzu sorgulayarak ulaşabilirsiniz.
Uçuşları iptal olan yolcularımız uçuş aksaklıkları sayfasında yer verilen haklardan yararlanabilir, işlemlerinizi çağrı merkezimiz, satış ofislerimiz, mobil uygulamalarımız ve web sitemizden gerçekleştirebilirsiniz.
Anlayışınız için teşekkür ederiz.'' denildi.
Türk Hava Yolları (THY), olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın İstanbul Havalimanı varışlı ve kalkışlı yapılması planlanan 36 tarifeli seferi iptal ettiğini duyurdu.
Hava koşullarının operasyonlara olumsuz etkisini en aza indirmek için tedbirler almayı sürdüren THY, bu doğrultuda iç ve dış hatta planladığı bazı seferleri iptal etti.
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "24 Ocak tarihli, İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 36 seferimiz iptal edilmiştir. Uçuş durumunuzu web sitemizde sorgulayabilirsiniz." ifadelerini kullandı.
Pegasus ise; ''Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesinin, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuş sayısına getirdiği kısıtlama doğrultusunda aşağıdaki uçuşlarımız iptal edilmiştir.'' ifadelerini kullandı. Ayrıca ücretsiz bilet değişikliği veya iptali için ise firmanın internet adresi, mobil uygulamanın kullanılabileceği gibi çağrı merkezi ile de iletişime geçilebileceği belirtildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Uçak seferleri iptal mi oldu? 24-25 Ocak THY, Pegasus uçak seferleri iptal mi?
- Fatma Girik ne zaman, neden öldü? Fatma Girik kocası kimdir, çocuğu var mı? Oynadığı filmler...
- BTCTÜRK ne zaman açılacak? BTCTÜRK çöktü mü, neden açılmıyor?
- EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı? 2022 EKPSS kura çekimi ne zaman yapılacak? ÖSYM son açıklamalar!
- Fatma Girik kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Fatma Girik ölüm sebebi nedir?
- Kar yağışında Getir, Yemeksepeti çalışıyor mu? İstanbul'da Getir, Yemeksepeti sipariş alıyor mu?
- Beklenen açıklama: Maaş zam farkı yattı mı? 24 Ocak memur ve emekli maaş zam farkları ne zaman yatacak? SON DAKİKA
- İstanbul'da üniversiteler tatil mi oldu? 24-25 Ocak İstanbul üniversiteler tatil mi sınavlar iptal mi?
- KPSS önlisans ne zaman yapılacak? KPSS 2022 önlisans tarihi açıklandı mı?
- AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak 2022? Açık öğretim üniversite kayıtları başladı mı? İşte 2022 takvimi...
- Emekli ve memur maaş farkları ne zaman yatacak? SSK, Bağkur 15 günlük maaş farkları ayın kaçında yatar?
- İstanbul'da üniversiteler yarın tatil mi? 24 Ocak üniversiteler tatil mi edildi? İstanbul, Marmara, Yeditepe Üniversitesi...