FETÖ'nün "bavulcusu" Mehmet Baransu mahkemeye yine katılmadı! Mazereti sınırları zorladı
FETÖ'nün Balyoz kumpası davasından tutuklu bulunan ve kamuoyunda "bavulcu" olarak bilinen gazeteci Mehmet Baransu, son savunmasını yapacağı duruşmaya yine katılmadı. Baransu bu kez korona olabileceğini belirterek, mahkemeye mazeret dilekçesi gönderdi. Daha önce de hakimleri reddeden bir dilekçe veren Baransu, 2016 yılından beri kumpas davasında yargılanıyor.
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Mehmet Baransu, tutuksuz sanıklar Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur ile firari sanık Tuncay Opçin duruşmaya katılmadı. 2016'dan beri devam eden davada savcılığın iddianamesine karşı günlerce savunma yapan Baransu'nun, geçtiğimiz haziran ayında açıklanan savcının mütalaasına karşı savunmasını yapması bekleniyordu. Birçok duruşmaya farklı mazeret bildirip katılmayan Baransu bu kez, koronavirüse yakalanmış olabileceğini belirterek, Silivri Cezaevinden mahkemeye mazeret dilekçesi gönderdi.
ŞİKAYETÇİ SUBAYLAR
Davaya müdahil olan emekli kurmay albaylar Suat Aytın ve Hüseyin Hançer ise duruşmada hazır bulundu. Balyoz davasında FETÖ'nün sahte dijital delilleriyle yargılanan ancak davaya müdahillik talepleri kabul edilmeyen emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz ve emekli Tuğgeneral Süha Tanyeri de duruşmayı izledi. Davada sanık avukatları ile müdahillerin talep ve beyanları alındı.
TUTUKLULUĞA DEVAM KARARI
Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Baransu'nun tutukluluk halini devamına karar verdi. Baransu'nun üzerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, tespit tutanakları ve ekleri ile dosya kapsamına göre kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut deliller bulunması, tutukluluk kararına gerekçe gösterildi.
Mahkeme heyeti, firari sanık Tuncay Opçin'le ilgili yakalama emrinin infazının beklenilmesini kararlaştırdı. Heyet, Baransu'nun bir sonraki duruşmada hazır edilmesi için cezaevi müdürlüğüne müzekkere yazılmasına karar verdi. Duruşma, 4 Mart'ta ertelendi.
DAVAYI UZATMA ÇABASI
Baransu, 12 Kasım'da yapılan bir önceki duruşmaya da katılmama talebini içeren bir dilekçe göndermişti. 18 Ekim'de ise yargılama yapan hakimleri reddeden Baransu'nun avukatı, bu reddi hakim talebini reddeden İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin başkanı için de reddi hakim talebinde bulunmuştu. Baransu'nun reddi hakim talebi, davayı uzatmaya yönelik olarak değerlendirildiği için kabul etmedi.
45 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
2 Haziran 2021'de davanın esasına ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, Baransu'nun zincirleme şekilde Devletin güvenliğine, iç veya dış siyasal yararlarına ilişkin bilgi ve belgeleri temin etme, açıklama ve yok etme suçlarından 24 yıldan 45 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti. Savcı, Baransu'nun "FETÖ silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan Mersin Ağır Ceza Mahkemesinde daha önce mahkum olduğu için bu suçtan tekrar ceza verilmemesini istemişti.
Mütalaada Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur'un ise "Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları öngörülüyor.
FETÖ'NÜN KUMPASI
Sanıkların 1. Ordu Komutanlığında Balyoz adıyla darbe planlandığı iddiasıyla yaptıkları haberlerde, Egemen Harekat Planı isimli 1.Ordu'nun harekat planını deşifre ettikleri belirtiliyor. Bir bavul dolusu gizli askeri belgenin Mehmet Baransu'ya Tuncay Opçin tarafından verildiği öne sürülüyor.
Dava dosyasında sanıkların 2010 yılında FETÖ güdümünde yayın yapan Taraf gazetesinde sahte Balyoz planı haberlerini yayınlayıp askerlere kumpas kurdukları, gerçek askeri planları da deşifre ettikleri anlatılıyor. FETÖ tarafından kurgulanan sahte dijital delillerle bu örgütten olmayan birçok askerin tasfiye edilip FETÖ'cü askerlerin TSK komutasına yerleştirildiği vurgulanıyor. 15 Temmuz darbe girişimini de bu şekilde TSK'ya yerleştirilen askerlerin gerçekleştirdiği kaydediliyor.
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