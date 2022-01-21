FETÖ'nün "bavulcusu" Mehmet Baransu mahkemeye yine katılmadı! Mazereti sınırları zorladı

Mahkeme heyeti, firari sanık Tuncay Opçin'le ilgili yakalama emrinin infazının beklenilmesini kararlaştırdı. Heyet, Baransu'nun bir sonraki duruşmada hazır edilmesi için cezaevi müdürlüğüne müzekkere yazılmasına karar verdi. Duruşma, 4 Mart'ta ertelendi.

DAVAYI UZATMA ÇABASI

Baransu, 12 Kasım'da yapılan bir önceki duruşmaya da katılmama talebini içeren bir dilekçe göndermişti. 18 Ekim'de ise yargılama yapan hakimleri reddeden Baransu'nun avukatı, bu reddi hakim talebini reddeden İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin başkanı için de reddi hakim talebinde bulunmuştu. Baransu'nun reddi hakim talebi, davayı uzatmaya yönelik olarak değerlendirildiği için kabul etmedi.