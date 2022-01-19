Anadolu’ya kritik Omicron uyarısı! Yarıyıl tatiline dikkat

Delta varyantıyla pandeminin sonlarına yaklaşıldığını belirten Unutmaz, "Omicron bu durumu hem geciktirdi hem hızlandırdı. Dünyada inanılmaz bir şekilde yayılıyor. Birkaç aya kadar birçok ülkede zirve yapacak. Çünkü enfekte edecek kimse kalmayacak. Hem aşılarla hem de enfeksiyon sonucu bağışıklık kalkanı oluşacak.