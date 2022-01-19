Anadolu'ya kritik Omicron uyarısı! Yarıyıl tatiline dikkat
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Omicron varyantı Türkiye'de de yayılmaya başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan "Hatırlatma dozları Omicron'a karşı önemli" uyarısının ardından vatandaşlar aşılarını olmaya devam etti. Uzmanlar da Omicron'un yayılma hızı hakkında çarpıcı bir detaya dikkat çekti. Omicron'un önümüzdeki günlerde özellikle Anadolu'da artış göstereceğini belirten uzmanlar, yarıyıl tatilinde tedbirlere uyulması gerektiğini vurguladı.
İlk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerin ara tatile girecek olması pandemi açısından endişe yarattı. Tatil nedeniyle yaşanacak hareketlilik ile omicron varyantının Anadolu şehirlerine taşınması ve 10 gün sonra buralarda vakaların artacağı hesap ediliyor.
Türkiye'nin şubat ayının ilk bölümünde günlük vakada 100 binli rakamları geçmesi ve pik noktaya ulaşacağı düşünülüyor.
Omicron varyantı İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerde baskın olmaya başlayınca vaka sayıları da hızla tırmanıp 70 binleri aştı. Şu andaki gerileme temaslılara test yapılmamasından kaynaklanıyor. İlk ve orta dereceli okullar Cuma gününden itibaren iki haftalık tatile girecek.
Bir çok üniversitede finallerini tamamlayıp tatile girmeye başladı. Bu da büyük bir hareketlilik anlamına geliyor. Üniversite öğrencilerinin evlerine dönmesi ve tatil nedeniyle memleketlere ziyaretler omicron varyantının Anadolu'ya yayılmasına neden olacak. 10 gün içinde de Anadolu şehirlerinde hızla bir vata artışı yaşanması bekleniyor.
ŞUBAT AYINDA 100 BİNLER VE PİK
Yapılan hesaplamalara göre şubat ayının ilk iki haftasında günlük vaka sayılarının 100 bini geçecek. Şubat ayı sonunda ise pik yapıp plato çizecek. Ne zaman düşüşe geçeceğini ise üçüncü doz aşıların oranı belirleyecek. Üçüncü doz aşılarını hızla tamamlayan ülkelerde vaka sayıları da hızla düşmeye başladı.
YÜZDE 10 AŞI KARŞITI
Sağlık sisteminin çalışır olması için üçüncü doz oranının yükselmesi gerekiyor. Bunun için de aşılamanın arttırılması için çaba harcanacak. Türkiye'de aşı karşıtlarının oranı yüzde 10. Yüzde 90'ı aşı tereddütü olanlar. Bunların ikna edilmesi ve aşılarını yaptırmaları için iknaya çalışılacak.
"PANDEMİ BAHARDA AZALIR YAZIN BİTER"
Kovid-19 salgını ile ilgili umut veren bir açıklama geldi. ABD'nin Connecticut Üniversitesi'nde görev yapan ve Jackson Laboratuvarı'nda çalışmalarına devam eden bağışıklık uzmanı Prof. Derya Unutmaz, Kovid-19 salgınının bu yıl içinde son bulabileceğini dile getirdi.
Delta varyantıyla pandeminin sonlarına yaklaşıldığını belirten Unutmaz, "Omicron bu durumu hem geciktirdi hem hızlandırdı. Dünyada inanılmaz bir şekilde yayılıyor. Birkaç aya kadar birçok ülkede zirve yapacak. Çünkü enfekte edecek kimse kalmayacak. Hem aşılarla hem de enfeksiyon sonucu bağışıklık kalkanı oluşacak.
Benim tahminim bahara doğru azalmaya başlaması, yaza kadar da pandeminin bir şekilde bitmesi. Ama koronavirüs her zaman bizimle olacak. Belki her yıl enfekte olacağız, soğuk algınlığı gibi hafif olacak. Çok yeni bir varyant çıkarsa ona karşı özel bir aşı gerekebilir" dedi.
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