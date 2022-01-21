Dünyanın gözü Türkiye’de! Rusya-Ukrayna krizine arabuluculuk

Erdoğan konuşmasında, "Bölgede savaş psikolojisinin olması iki tarafla da bağları olan bir ülke olarak bizi çok üzüyor. Arzumuz, iki ülkenin liderlerlerini bir an önce bir araya getirmektedir" sözlerine yer vermişti.

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