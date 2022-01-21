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Dünyanın gözü Türkiye'de! Rusya-Ukrayna krizine arabuluculuk

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.01.2022 Güncelleme Tarihi: 21.01.2022
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Dünyanın gözü Türkiye’de! Rusya-Ukrayna krizine arabuluculuk

Dünya Rusya ile Ukrayna arasındaki krizi anbean takip ederken gözler Türkiye'ye çevrildi. Dünya basını ev sahipliğini Türkiye'nin yapacağı görüşmeden umutlu. Dünya basınına konuşan kaynaklar, Rusya ve Ukrayna'nın Türkiye'nin arabuluculuk teklifine sıcak bakmasında da umutlu.

Dünya Rusya ile Ukrayna arasında çalan savaş çanlarını gerginlikle izlerken, dış basına konuşan bazı kaynaklar, Türkiye'nin arabulucuk planına hem Rusya'nın hem de Ukrayna'nın sıcak baktığını ifade etti.

Rusya ile Ukrayna arasında meydana gelen kriz ve savaş çanlarının çalıyor olması, tüm dünyada endişe yarattı. Herkes korkuyla bir sonraki adımın ne olacağını beklerken Türkiye'nin planına destek verildiğine dair açıklamalar gelmeye başladı.

Türk diplomatik kaynakların, Reuters'a yaptığı açıklamaya göre hem Rusya hem de Ukrayna, Türkiye'nin iki ülke arasındaki gerilimi azaltacağı fikrine oldukça sıcak bakıyor.

Türkiye'nin kasım ayında gündeme getiridiği AGİT Minsk Grubu'nun toplantısına da ev sahiliği yapmayı içeren plan ile ilgili açıklama yapan yetkililer, 'arabuluculuk fikrine' sıcak bakıldığını ifade etti.

Şu an İstanbul toplantısı için tarih belirlenmiş değil; ancak Rusya, Ukrayna, AGİT Minsk grubu ve Donbas temsilcilerinin katılmasını bekledikleri bu toplantınının sıklıkla terkrarlanacağı da ifade edildi.

Türkiye'nin Rus ve Ukrayna liderlerini bir araya getirmeye çabaladığı ifade edilirken, Başkan Erdoğan'ın da şubat ayında Ukrayna'ya gideceği söylendi.

Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı görüşmede Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde yaşanan gerilim masaya yatırılacak.

Başkan Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, Şubat ayı başlarında Ukrayna'ya gideceğini ve Rusya lideri Vlamidir Putin ile Ukrayna lideri Volodymyr Zelenskiy'i bir araya getirmeyi umduğunu ifade etmişti.

Erdoğan konuşmasında, "Bölgede savaş psikolojisinin olması iki tarafla da bağları olan bir ülke olarak bizi çok üzüyor. Arzumuz, iki ülkenin liderlerlerini bir an önce bir araya getirmektedir" sözlerine yer vermişti.

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