Bakanlığın denetiminde ortaya çıktı! CHP'li İBB’ye korsan işçi cezası
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe alımlarda usulsüzlük yapıldığı ortaya çıktı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın denetimleri kapsamında İBB'nin iştirak şirketi olan İstanbul Personel Yönetim A.Ş.'nin (İSPER), 489 işçiyi İŞKUR'a bildirmeden işe aldığı belirlendi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) yapılan işe alımlarda usulsüzlük yapıldığı ortaya çıktı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın denetimleri kapsamında İBB'nin iştirak şirketi olan İstanbul Personel Yönetim A.Ş.'nin (İSPER), 489 işçiyi İŞKUR'a bildirmeden işe aldığı belirlendi.
BAŞKA ŞİRKETLERDE ÇALIŞTIRILDIĞI ORTAYA ÇIKTI
Bir vatandaş, İSPER'de usulsüz işlemler yapıldığını belirterek ihbarda bulundu. İhbarda İSPER'in İŞKUR'a bağlı bulunduğuna ait belge bulunmasına rağmen kararname ile kadroya geçirilen işçilerin belediye bünyesinde çalıştırılmaları gerekirken başka şirketlerde çalıştırıldığı ifade edildi.
Ayrıca belediye bünyesindeki diğer şirketlere yine İSPER aracılığıyla eleman temini yapıldığı belirtilirken, belediye bünyesindeki firmaların işçi alımının İŞKUR'a bildirilmediğine dikkat çekildi.
İŞKUR'A İŞE ALIM İLANI VERMEDEN GİZLİCE ALDILAR
İddiaların araştırılması için görevlendirilen müfettişler, İSPER'in 73 ayrı SGK dosyası üzerinden toplamda 15 bin 274 işçiyi istihdam ettiğini tespit etti. İSPER'in 489 işçiyi İŞKUR'a işe alım ilanı vermeden gizlice aldığı ve bu durumu da İŞKUR'a bildirmediği belirlendi.
İSPER yetkilileri ise işçinin alımının pandemi döneminde aciliyetten dolayı yapıldığını ve işe alım ilanlarının İŞKUR'a bildirilmemesinin sehven olduğunu öne sürdü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İstanbul Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanlığı tarafından hazırlanan rapor kapsamında, yasal zorunluluğunu yerine getirmeyen İSPER'e 906 bin 17 lira idari para cezası uygulandı.
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