'İBB'de bazı gazetecilere 15 bin 30 bin maaş veriliyor!' İçişleri Bakanı Soylu'dan A Haber canlı yayınında flaş açıklamalar

"BAZI GAZETECİLERE MAAŞ BAĞLAMAK SİZİ HAKLI ÇIKARMAZ"

BB'ye yönelik olarak Soylu, "Diyorlar ki 'Adli sicil kaydı istedik temiz.' Ben İçişleri Bakanıyım neyin temiz olduğunu biliyorum. Millete yalan söylemeyin. Elinizde çok sosyal medya trolü olması sizi haklı çıkarmaz. Bazı gazetecilere maaş vermek sizi haklı çıkarmaz. Bazı gazetecilere her 15 bin lira maaş, bazı gazetecilere her ay 30 bin lira maaş bağlamak sizi haklı çıkarmaz. Kamu gücünü insanlar kendi ikballeri için kullanmazlar. Hukuka uymayan bir durum varsa müdahaleyle mükellefiz. İBB'nin bu personellerin geçmişini bilmeme ihtimali yok. Bizde bütün bilgi ve belgeler var." ifadelerini kullandı.