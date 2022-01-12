12 Ocak 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 'İBB'de bazı gazetecilere 15 bin 30 bin maaş veriliyor!' İçişleri Bakanı Soylu'dan A Haber canlı yayınında flaş açıklamalar

'İBB'de bazı gazetecilere 15 bin 30 bin maaş veriliyor!' İçişleri Bakanı Soylu'dan A Haber canlı yayınında flaş açıklamalar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber canlı yayınında gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik gerçekleştirilen soruşturmayla ilgili ise "Bazı gazetecilere ayda 30 bin lira maaş bağlamak sizi haklı çıkarmaz." ifadeleriyle yaşananlara sert tepki gösterdi. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 12.01.2022 22:29 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022 23:00
  • 1
  • 6
İçişleri Bakanı Soylu'dan A Haber canlı yayınında İBB'ye 'terör' teftişi tepkisi
İçişleri Bakanı Soylu’dan A Haber canlı yayınında İBB’ye ’terör’ teftişi tepkisi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok'un sunuculuğunu yaptığı Sebep Sonuç programına katılarak gündeme dair açıklamalarda bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 6
İçişleri Bakanı Soylu'dan A Haber canlı yayınında İBB'ye 'terör' teftişi tepkisi
İçişleri Bakanı Soylu’dan A Haber canlı yayınında İBB’ye ’terör’ teftişi tepkisi

İBB TEFTİŞİ HAKKINDA KONUŞTU

Bakan Soylu, geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik terörle iltisaklı personel çalıştırıldığı iddiasıyla ilgili başlattığı özel teftiş hakkında da konuştu.

  • 3
  • 6
İçişleri Bakanı Soylu'dan A Haber canlı yayınında İBB'ye 'terör' teftişi tepkisi
İçişleri Bakanı Soylu’dan A Haber canlı yayınında İBB’ye ’terör’ teftişi tepkisi

"BAZI GAZETECİLERE MAAŞ BAĞLAMAK SİZİ HAKLI ÇIKARMAZ"

BB'ye yönelik olarak Soylu, "Diyorlar ki 'Adli sicil kaydı istedik temiz.' Ben İçişleri Bakanıyım neyin temiz olduğunu biliyorum. Millete yalan söylemeyin. Elinizde çok sosyal medya trolü olması sizi haklı çıkarmaz. Bazı gazetecilere maaş vermek sizi haklı çıkarmaz. Bazı gazetecilere her 15 bin lira maaş, bazı gazetecilere her ay 30 bin lira maaş bağlamak sizi haklı çıkarmaz. Kamu gücünü insanlar kendi ikballeri için kullanmazlar. Hukuka uymayan bir durum varsa müdahaleyle mükellefiz. İBB'nin bu personellerin geçmişini bilmeme ihtimali yok. Bizde bütün bilgi ve belgeler var." ifadelerini kullandı.

  • 4
  • 6
İçişleri Bakanı Soylu'dan A Haber canlı yayınında İBB'ye 'terör' teftişi tepkisi
İçişleri Bakanı Soylu’dan A Haber canlı yayınında İBB’ye ’terör’ teftişi tepkisi

"BİRÇOK BELEDİYEDE 2 BİN 32 SORUŞTURMA YAPILDI"

Söz konusu teftişin sadece CHP'li belediyelere özgü olmadığını ifade eden Bakan Soylu, İçişleri Bakanlığı'nın birçok belediyede 2 bin 32 soruşturma yaptığını da sözlerine ekledi.

  • 5
  • 6
İçişleri Bakanı Soylu'dan A Haber canlı yayınında İBB'ye 'terör' teftişi tepkisi
İçişleri Bakanı Soylu’dan A Haber canlı yayınında İBB’ye ’terör’ teftişi tepkisi

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN