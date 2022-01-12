12 Ocak 2022, Çarşamba
'İBB'de bazı gazetecilere 15 bin 30 bin maaş veriliyor!' İçişleri Bakanı Soylu'dan A Haber canlı yayınında flaş açıklamalar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber canlı yayınında gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik gerçekleştirilen soruşturmayla ilgili ise "Bazı gazetecilere ayda 30 bin lira maaş bağlamak sizi haklı çıkarmaz." ifadeleriyle yaşananlara sert tepki gösterdi. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...
Giriş Tarihi: 12.01.2022 22:29 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022 23:00
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İçişleri Bakanı Soylu'dan A Haber canlı yayınında İBB'ye 'terör' teftişi tepkisi
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İçişleri Bakanı Soylu'dan A Haber canlı yayınında İBB'ye 'terör' teftişi tepkisi
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İçişleri Bakanı Soylu'dan A Haber canlı yayınında İBB'ye 'terör' teftişi tepkisi
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İçişleri Bakanı Soylu'dan A Haber canlı yayınında İBB'ye 'terör' teftişi tepkisi
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İçişleri Bakanı Soylu'dan A Haber canlı yayınında İBB'ye 'terör' teftişi tepkisi