FETÖ’nün ilk kurşunu! Hrant Dink suikastının 15. yıldönümü

ALKAŞ 3 YIL SÜMEN ALTI ETTİ

* Savcılıkta ise dönemin kamu görevlileri hakkında yürütülen soruşturmayı özel yetkili savcı Muammer Akkaş yürütüyordu. Akkaş, 2013 yılında hükümete karşı meşhur 25 Aralık operasyonunu yapacak olan savcıydı.

* Yargı ve emniyetteki FETÖ'cülerin 25 Aralık 2013'teki darbe girişiminin ardından Akkaş görevden alındı.

* Akkaş'ın, 3 yıl boyunca Dink cinayetindeki şüpheli kamu görevlileriyle ilgili hiç bir işlem yapmadığı, dosyayı sümen altı ettiği ortaya çıktı.

* Akkaş'ın yerine görevlendirilen savcı Yusuf Hakkı Doğan, cinayete ilişkin önemli ayrıntılara ulaştı.

* Savcı Doğan'ın Yargıtay'a atanmasının ardından, soruşturmaya Gökalp Kökçü devam etti.

FETÖ'CÜLER TUTUKLANIYOR

* Bu süreçte FETÖ'cü eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer tutuklandı.

* Savcı Kökçü, Akyürek ve Yılmazer'in yanı sıra dönemin emniyet müdürleri ve müfettişlerin de aralarında olduğu 26 kamu görevlisi hakkında ikinci büyük davayı açtı. Bu iddianamede "FETÖ'nün Dink'e suikast yapılacağını bildiği ve cinayete yol verdiği" belirtildi. Emniyet İstihbarat Dairesinde C Şube Müdürü olan Yılmazer'in "C-5 Büro" adında hükümet onayı alınmadan gizli, yasadışı bir birim kurduğu da kaydedildi.