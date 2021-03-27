Hrant Dink'in arkadaşları katil FETÖ çıkınca sus pus oldu!







Zira o saatten sonra kendilerini "Hrant'ın arkadaşları" diye tanıtan bir grup, Hrant'ın mirasına çöktü.

Davada FETÖ bağlantısının konuşulmaya, failin netleşmeye başladığı günlerden itibaren muğlak adreslere gönderme yapmaya başladılar...

"Soruşturma niye derinleştirilmiyor" diye eleştirdikleri halde, işin ucu FETÖ'cü savcılara, polis şeflerine, jandarma komutanlarına kadar uzanınca üç maymunu oynamaya başladılar.

Aralarında Dink davasından hüküm giyen Ercan Gün'ün FOX TV'sine çıkıp "Hrant için adalet" isteyenler bile vardı.

Bir ara bunlar için "Hrant'ın parazitleri" diyen de oldu. Acaba Hrant yaşasa ne derdi?

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