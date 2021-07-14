Son dakika: Hrant Dink davasında gerekçeli karar açıklandı!

Mahkeme, sanık Zekeriya Öz hakkında muhtarlıkça yapılan ilana ilişkin evrakın henüz mahkemeye dönmemiş olması dikkate alınarak, evrak geldikten sonra kaçak sayılma veya el koyma kararının bir sonraki duruşmada karara bağlanmasına hükmetti.

Sanıklardan Ekrem Dumanlı'nın halen yurt dışında kaçak olarak bulunduğu, hakkında çıkarılan yakalama emrinin yerine getirilemediği , sanık hakkındaki davanın sonuçsuz kalmasını sağlamak amacıyla yabancı ülkede bulunduğunun anlaşıldığına kanaat getiren mahkeme, böylelikle sanık hakkında kaçak olduğuna dair yasal şartların oluştuğuna karar verdi.

Mahkeme, sanık Ekrem Dumanlı hakkında gazete ilanı verilmesini ve varsa ikametgah adreslerine asılmak üzere de ilan yapılmasını kararlaştırdı.

Bu ilanda 15 gün içinde gelmediği takdirde "kaçak" sayılacağının ve mal varlıklarına el koyulacağının ihtarına karar veren mahkeme, ilan yapıldıktan 15 gün sonra kovuşturmaya katılmaması halinde hakkında kaçak kararı ile el koyma kararının celse arasında karara bağlanmasına hükmetti.

Heyet, sanıklar hakkındaki yakalama ve yurt dışından iade taleplerinin devamına karar vererek duruşmayı 29 Eylül'e erteledi.