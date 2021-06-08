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Son dakika: Hrant Dink cinayeti davasında Fetullah Gülen ile Zekeriya Öz için flaş talep

Son dakika haberleri... davasında savcı, teröristbaşı ile ’ün de aralarında olduğu 13 sanık hakkında, kaçak sayılma ve mallarına tedbir konulması talebinde bulundu.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 08.06.2021 Güncelleme Tarihi: 08.06.2021
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Son dakika: Hrant Dink cinayeti davasında Fetullah Gülen ile Zekeriya Öz için flaş talep

Genel Yayın Yönetmeni 'in öldürülmesine ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı , eski savcı , gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 76 sanığın yargılandığı davada karar çıkmıştı.

Kararla birlikte İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, ve 'ın da aralarında bulunduğu 13 firari sanığın dosyasının ayrılmasına hükmetti. Mahkeme'den 13 firari sanığın yargılandığı ayrılan dosyayla ilgili flaş bir hamle geldi. Ayrılan dosyanın ilk duruşması bugün görüldü. Duruşmada 13 sanık hakkında yakalama emri bulunduğu ancak infaz edilemediği vurgulandı. Adem Yavuz Arslan, Fetullah Gülen, ile ilgili ABD ve İngiltere'deki adli makamlarla başlatılan iade süreçlerinde herhangi bir gelişme olmadığı anlatıldı.

"KAÇAK SAYILIP MALLARINA EL KONULSUN" TALEBİ

Duruşma savcısı, kaçak olan sanıklarla ilgili mütalaasını mahkemeye sundu. Duruşma savcısı kanunda yer alan "Hakkındaki soruşturmanın veya kovuşturmanın sonuçsuz kalmasını sağlamak amacıyla yurt içinde saklanan veya yabancı ülkede bulunan ve bu nedenle Cumhuriyet savcısı veya mahkeme tarafından kendisine ulaşılamayan kişiye kaçak denir" ibaresi kapsamında 13 sanığın da bu tanıma uyduğunu vurguladı. Bu nedenle sanıkların kaçaklığına hükmedilmesi ve mal varlıklarına el koyma kararı verilmesi yönünde talepte bulundu.

BİR SONRAKİ DURUŞMAYA KALDI

Mahkeme mütalaa sonrası aldığı ara kararda savcılığın bu talebine karşı, sanıkların avukatları tarafından beyanlarının alınması zorunluluğundan sanık avukatlarının bir sonraki duruşmada karşı beyanda bulunmalarına karar verdi.

İADE SÜRECİ BEKLENECEK

Ara kararda, 13 sanık hakkında yakalama emirlerinin devamına ve infazlarının beklenilmesine, Gülen, Adem Yavuz Arslan ve Halil İbrahim Koca hakkında Türkiye'nin ABD ve İngiltere adli makamlarıyla yürüttüğü iade süreçlerinin tamamlanmasının beklenmesine karar verdi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu, 13'ü firari 76 sanığın yargılandığı davayı 26 Mart 2021'de karara bağlamıştı.

Tutuklu sanıklar eski emniyet müdürleri Ramazan Akyürek ve Ali Fuat Yılmazer "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, tutuklu sanık eski subay Muharrem Demirkale "Anayasa'yı ihlal" ve "kasten öldürmeye yardım" suçlarından 2 kez müebbet hapisle cezalandırılmıştı.

Heyet, tutuklu sanıklar Okan Şimşek ve Veysal Şahin'i "kasten öldürme" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 28 yıl dörder ay, tutuklu sanık Ercan Gün'ü, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezasına mahkum ederken, 26 sanığa 3 yıl 4 ay ile ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen sürelerde hapis cezaları vermişti.

Firari sanıklar Fetullah Gülen, Adem Yavuz Arslan, Ekrem Dumanlı, Coşgun Çakar, Halil İbrahim Koca, Mehmet Akif Yılmaz, Mehmet Faruk Mercan, Metin Canbay, Ömer Faruk Kartın, Serkan Şahan, Yılmaz Angın, Yunus Yazar ve Zekeriya Öz'ün dosyası ise ayrılmış ve başka bir esasa kaydedilmişti.

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