Son dakika: Hrant Dink cinayeti davasında Fetullah Gülen ile Zekeriya Öz için flaş talep

"KAÇAK SAYILIP MALLARINA EL KONULSUN" TALEBİ

Duruşma savcısı, kaçak olan sanıklarla ilgili mütalaasını mahkemeye sundu. Duruşma savcısı kanunda yer alan "Hakkındaki soruşturmanın veya kovuşturmanın sonuçsuz kalmasını sağlamak amacıyla yurt içinde saklanan veya yabancı ülkede bulunan ve bu nedenle Cumhuriyet savcısı veya mahkeme tarafından kendisine ulaşılamayan kişiye kaçak denir" ibaresi kapsamında 13 sanığın da bu tanıma uyduğunu vurguladı. Bu nedenle sanıkların kaçaklığına hükmedilmesi ve mal varlıklarına el koyma kararı verilmesi yönünde talepte bulundu.