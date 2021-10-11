Hrant Dink’in ailesine tazminat! 1 milyon ödenecek

Eski Agos Gazetesi Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in eşi Rahel Dink ve çocukları, Hrant Dink'in öldürülmesi olayında İçişleri Bakanlığı'nın ağır hizmet kusuru ve objektif sorumluluğu bulunduğu iddiasıyla 500 bin TL maddi ve 1 milyon TL manevi olmak üzere toplam 1.5 milyon TL tazminat davası açmıştı.