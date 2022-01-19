Son dakika açıklaması! Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? 2022 bedelli er sınıflandırma sonuçları son durum!

Bedelli askerlik yerleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklaması ile birlikte bedelli er sınıflandırma sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu. Şimdi ise gözler sevk tarihleri ve sınıflandırma sonuçlarına çevrildi. Peki, bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? 2022 bedelli er sınıflandırma sonuçları son durum nedir? İşte merak edilenler...

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Bedelli askerlik 2022 sınıflandırma sonuçları henüz belli olmadı. MSB ASAL tarafından yapılan açıklamada, bedelli er olarak silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçlarının 28 Ocak 2022 tarihinde açıklanacağı bildirilmişti. Yükümlüler, 28 Ocak itibariyle askerlik yerlerini e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden öğrenebilecekler.

2022 YILI BEDELLİ ASKERLİK CELP VE SEVK DUYURUSU

Milli Savunma Bakanlığı tarafından 2022 yılı bedelli askerlik cep ve sevk duyurusu yayımlandu. Duyuruya şunlara yer verildi: