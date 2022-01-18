Son dakika: Erkam Yıldırım’a iftira ve hakaret eden Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldı

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Sedat Peker'in 23 Mayıs 2021'de Youtube hesabından yayınladığı videoda yakın tarihte Kolombiya'da yüksek miktarlı uyuşturucu maddenin yakalandığından bahsettiği ve müşteki Erkan Yıldırım'la ilgili söylemlerinin bulunduğu belirtiliyor. İddianamede müşteki Erkan Yıldırım'ın söz konusu videoda belirtilen zaman diliminde Venezüella'da olmadığına dair kayıtlar olduğu ifade ediliyor. İddianamede sanık Peker'in müşteki Yıldırım'a yönelik açıklamalarının olgusal temelden yoksun olduğu öne sürülerek eyleminin ifade özgürlüğü kapsamında korunmasının mümkün olmayacağı belirtiliyor. İddianamede Peker'in "İftira" ve "Sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle alenen hakaret" suçlarından toplamda 1 yıl 3 ay 15 günden 6 yıl 4 aya kadar hapsi isteniyor.





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