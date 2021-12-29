Sedat Peker davası son durum, karar çıktı mı? Suç örgütü lideri Sedat Peker yakalandı mı, nerede?

"TOPLUMDAKİ KORKULAR BU ŞAHISLARA DOĞRU GİDEREK SAYGIYA DÖNÜŞTÜ"

Şahısların göstermelik yardımlarla halkın gözünde sempati kazanmaya çalıştıklarına da vurgu yapan savcılık, bu isimlerin etrafındaki adamlarının artmasıyla toplum içerisinde ciddi korkuların oluşmaya başladığını ifade etmişti. Toplumdaki korkuların bu şahıslara doğru giderek saygıya dönüştüğü "baba, reis ağa, abi" gibi unvanlara sahip olup etrafına topladığı adamlarla birlikte 'mafya' olarak bilinen çıkar amaçlı suç örgütü yapılanması içerisine girdikleri, bu şahısların devletin yerine kendilerini koyarak hem ceza kesen, hem de adalet dağıtan bir görünüme kavuştuğu ancak bu sayede maddi menfaatlerini arttırma çabası içerisinde olduklarının altı çizilmişti.

İddianamede Sedat Peker'in çektiği videolara da atıf yapılarak örgütün medyayı da etkin kullanarak korkutucu güçle insanları tehdit edip hem etkinliğini artırmaya çalıştığı, hem de genç kesime yönelik sempati kazanma çabaları içerisinde olduğunu kaydetmişti.