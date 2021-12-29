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Sedat Peker davası son durum, karar çıktı mı? Suç örgütü lideri Sedat Peker yakalandı mı, nerede?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.12.2021
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Sedat Peker davası son durum, karar çıktı mı? Suç örgütü lideri Sedat Peker yakalandı mı, nerede?

Sedat Peker davası son durum nedir? Sedat Peker yakalandı mı? Sedat Peker nerede? Suç örgütü lideri Sedat Peker davasında kararın çıkıp çıkmadığı merak edilen konulardan birisi oldu. İçlerinde Sedat Peker’in de olduğu 26’sı tutuklu 92 zanlı için açılan davada zanlılar hakim karşısına çıkacak. Sedat Peker davasından çıkacak karar merak edilirken, Sedat Peker yakalandı mı sorusuna da yanıt aranmaya başlandı.

Sedat Peker yakalandı mı, nerede? Sedat Peker davası son durum nedir? Suç örgütü lideri Sedat Peker'in yanı sıra toplam 26'sı tutuklu 92 zanlı için açılan davada zanlılar hakim karşısına çıkacak. Sedat Peker'in 392 sene hapsi istenirken, dava firari sanıklar Sedat Peker ile Ufuk Yapıcı yokluğunda gerçekleşecek.

SEDAT PEKER YAKALANDI MI?

Suç örgütü lideri Sedat Peker yakalanmadı. Suç örgütü lideri iddiasıyla yargılanan firari sanık Peker, Birleşik Arap Emirlikleri'nde kaçak hayatı sürdürüyor.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR

Sedat Peker'in elebaşı olduğu suç örgütüne ilişkin açılan davanın ilk duruşmasına bugün İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Aralarında Peker'in de olduğu 26'sı tutuklu 92 sanık için açılan davada sanıklar ilk kez hakim karşısına çıkacak.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde düzenlenen iddianamede 92 zanlı, 30 mağdur, Çekmeköy'de 2017 senesinde silahlı saldırı sonucu öldürülen Cahit Çetin ise maktul olarak yer alırken ülkede ekonomik problemlerin arttığı dönemlerde kentte "kabadayı" olarak bilinen bazı şahısların kendi çıkarlarına uygun bir şekilde silahlı baskı ve korku oluşturarak çıkar sağlamaya başladıkları anlatılmıştı.

"TOPLUMDAKİ KORKULAR BU ŞAHISLARA DOĞRU GİDEREK SAYGIYA DÖNÜŞTÜ"

Şahısların göstermelik yardımlarla halkın gözünde sempati kazanmaya çalıştıklarına da vurgu yapan savcılık, bu isimlerin etrafındaki adamlarının artmasıyla toplum içerisinde ciddi korkuların oluşmaya başladığını ifade etmişti. Toplumdaki korkuların bu şahıslara doğru giderek saygıya dönüştüğü "baba, reis ağa, abi" gibi unvanlara sahip olup etrafına topladığı adamlarla birlikte 'mafya' olarak bilinen çıkar amaçlı suç örgütü yapılanması içerisine girdikleri, bu şahısların devletin yerine kendilerini koyarak hem ceza kesen, hem de adalet dağıtan bir görünüme kavuştuğu ancak bu sayede maddi menfaatlerini arttırma çabası içerisinde olduklarının altı çizilmişti.

İddianamede Sedat Peker'in çektiği videolara da atıf yapılarak örgütün medyayı da etkin kullanarak korkutucu güçle insanları tehdit edip hem etkinliğini artırmaya çalıştığı, hem de genç kesime yönelik sempati kazanma çabaları içerisinde olduğunu kaydetmişti.

392 SENE HAPSİ İSTENİYOR

Sedat Peker'in Çekmeköy'deki cinayete ilişkin ağırlaştırılmış müebbet, 'suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme' gibi suçlardan toplamda 392 yıl 4 aya kadar hapsi istenirken dava firari sanıklar Sedat Peker ile Ufuk Yapıcı yokluğunda gerçekleşecek. Peker'in yanı sıra örgüt yöneticisi ve üyelerinin 4'er yıldan 10'ar yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası istenen yargılamada 30 mağdur bulunmakta.

YARGILAMA BAŞLADI

İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2 gün sürecek dava geniş güvenlik önlemleri eşliğinde İstanbul Anadolu Adliyesi'nde bulunan konferans salonunda sanıkların kimlik tespitinin yapılmasıyla başladı.

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