Son dakika: Suç örgütü elebaşı Sedat Peker’i tehdidiyle gündeme gelen ‘Hanımağa’ lakaplı Güniz Akkuş tutuklandı

Polislikten ihraç edilen Akkuş, artık kendi mesleğiyle anılacağını söyleyerek birçok lideri gözdağı verip kendi örgütünü kurmuştur. Daha sonra oluşturduğu bu çete ile haraca bağladığı eğlence mekanlarını basan ve 1 kişiyi yaralamakla suçlanan Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş, 3 yıl hapis cezası almış ve cezasını çektikten sonre tahliye olmuştur. Türkiye gündeminde bomba etkisi yaratan Reina eğlence mekanına yapılan silahlı baskının da Hanımağa ve çetesi tarafından yapıldığı biliniyor.