Son dakika: Suç örgütü elebaşı Sedat Peker’i tehdidiyle gündeme gelen ‘Hanımağa’ lakaplı Güniz Akkuş tutuklandı
Son dakika haberine göre, Suç örgütü elebaşı Sedat Peker'i tehdit eden 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş yakalandı. "Kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, mala zarar verme ve yağma" gibi olayları karıştığı iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda, örgütün elebaşılığını yaptığı belirlenen 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş ve yöneticilerinden Mustafa Kemal Y. gözaltına alındı. Gelen son dakika haberine göre, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Güniz Akkuş ve Mustafa Kemal Yavuz çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul'da bir organize suç örgütüne yönelik operasyonda 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş ve Mustafa Kemal Y. yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerinin deşifre edilmesi, etkinlik alanlarının belirlenmesi ve aralarındaki yapının ortaya konulabilmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında önceki gün operasyon düzenledi.
"Kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, mala zarar verme ve yağma" gibi olayları karıştığı iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda, örgütün elebaşılığını yaptığı belirlenen 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş ve yöneticilerinden Mustafa Kemal Y. gözaltına alındı.
Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.
TUTUKLANDILAR
Gelen son dakika haberine göre, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Güniz Akkuş ve Mustafa Kemal Yavuz çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
GÜNİZ AKKUŞ KİMDİR?
Çetecilikten yargılanan ve polislik mesleğinden ihraç edilen hanımağa lakaplı Güniz Akkuş, 3 yıl hapis cezası almış ve cezasını çektikten sonra tahliye olmuştur. Hakkında verilen bilgilere göre polislik mesleğinden atılan Güniz Akkuş, sabıkalı kişilerden oluşturduğu bir çeteyle eğlence mekanlarını haraca bağladığı söyleniyor.
Polislikten ihraç edilen Akkuş, artık kendi mesleğiyle anılacağını söyleyerek birçok lideri gözdağı verip kendi örgütünü kurmuştur. Daha sonra oluşturduğu bu çete ile haraca bağladığı eğlence mekanlarını basan ve 1 kişiyi yaralamakla suçlanan Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş, 3 yıl hapis cezası almış ve cezasını çektikten sonre tahliye olmuştur. Türkiye gündeminde bomba etkisi yaratan Reina eğlence mekanına yapılan silahlı baskının da Hanımağa ve çetesi tarafından yapıldığı biliniyor.
GÜNİZ AKKUŞ SEDAT PEKER'E NE DEDİ?
Akuş, Sedat Peker için yayınladığı bir videoda "Bana bak Sedat, sana 10 gün müddet veriyorum. Delikanlı gibi karşıma çık. Yoksa gerçek vatan sevdalıları kardeşim bir gece ansızın senin ziyaretine gelecek." dedi.
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