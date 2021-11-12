Sedat Peker ve ailesinin mal varlığına tedbir talebi! Mahkeme savcılıktan görüş istedi

MAL VARLIKLARINA EL KONULSUN TALEBİ

Avukat Hakan Tunçkol, Sedat Peker ve eşi Özge Peker'in alt ve üst soy dökümlerinin istenerek, iki ismin birinci derece akrabalarının nakit, gayrimenkul, hisse senedi gibi varlıklarının tespit edilmesi talep etmiş, mal varlıklarına tedbir ve müsadere edilmesi istemişti.

Peker ailesinin yanı sıra sanıklar Abdullah Süngü, Fikret Aydın ve eşleri ile sanık Eser Sarıtaş ile babası Erol Sarıtaş'ın da aynı şekilde mal varlıklarına tedbir konulması talep edilmişti.