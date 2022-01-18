18 Ocak 2022, Salı
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan BAE Dışişleri Bakanına taziye telefonu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.01.2022
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan BAE Dışişleri Bakanına taziye telefonu

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan’a taziyelerini iletti.

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