Uçak için PCR testi zorunlu mu? İç hat ve dış hat uçuşlarda aşısızlardan PCR testi istenecek mi? Son açıklamalar...

Uçak için PCR testi zorunlu mu? İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge ile PCR testinin hangi durumlarda geçerli olacağı belli oldu. Uçak seyahati yapacak olan vatandaşlar ise uçuşlarda PCR testi zorunluluğu olup olmadığını araştırmaya başladı. Merak edilen tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, uçak için PCR testi zorunlu mu? İç hat ve dış hat uçuşlarda aşısızlardan PCR testi istenecek mi?

UÇAK İÇİN PCR TESTİ ZORUNLU MU?

İç hat ve dış hat uçuşlarda PCR testi istenip istenmeyeceği merak ediliyordu. Yayımlanan genelge ile merak edilen sorular yanıt buldu. Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden, hangi durumlarda PCR testi istenecek, hangi durumlarda istenmeyeek?

İşte PCR testi istenecek ve istenmeyecek durumlar: