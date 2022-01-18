Uçak için PCR testi zorunlu mu? İç hat ve dış hat uçuşlarda aşısızlardan PCR testi istenecek mi? Son açıklamalar...
Uçaklarda PCR testi zorunlu mu? Şehirler arası ve yurt dışı seyahatlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar, PCR testi zorunluluğu ile ilgili detayları araştırıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından, PCR testi zorunlu olan ve zorunlu olmayan durumlar hakkında genelge yayımlandı. Peki, uçak için PCR testi zorunlu mu? İç hat ve dış hat uçuşlarda aşısızlardan PCR testi istenecek mi? İşte konu hakkında merak edilenler...
Uçak için PCR testi zorunlu mu? İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge ile PCR testinin hangi durumlarda geçerli olacağı belli oldu. Uçak seyahati yapacak olan vatandaşlar ise uçuşlarda PCR testi zorunluluğu olup olmadığını araştırmaya başladı. Merak edilen tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, uçak için PCR testi zorunlu mu? İç hat ve dış hat uçuşlarda aşısızlardan PCR testi istenecek mi?
UÇAK İÇİN PCR TESTİ ZORUNLU MU?
İç hat ve dış hat uçuşlarda PCR testi istenip istenmeyeceği merak ediliyordu. Yayımlanan genelge ile merak edilen sorular yanıt buldu. Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden, hangi durumlarda PCR testi istenecek, hangi durumlarda istenmeyeek?
İşte PCR testi istenecek ve istenmeyecek durumlar:
PCR TESTİ HANGİ DURUMLARDA ZORUNLU?
Huzurevi, bakımevi, sevgi evleri ile ceza ve tevkif evlerinin aşısız veya son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş çalışanları, belirlenen durumlarda ceza ve tevkif evlerindeki tutuklu ve hükümlüler, yurt dışına seyahat edecek kişiler (seyahat edilecek ülkenin belirlediği kurallar doğrultusunda) için PCR testi ile tarama yapılmasına devam edilecek.
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün değerlendirmesi uyarınca uçakla şehirler arası seyahat edecek olan aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişiler için de PCR testi uygulaması sürecek.
PCR TESTİ HANGİ DURUMLARDA ZORUNLU DEĞİL?
Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden, konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılacaklara, Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapmakta olan personele (öğretmen, servis şoförü, temizlik personeli vb.), tüm kamu ve özel iş yerlerinde çalışanlar ile kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacaklara ise PCR testi ile tarama yapılmayacak.
"OMİCRON BU DENLİ KISITLAMAYA GİDİLEN SON DALGA OLABİLİR"
ABD'li ilaç şirketi Pfizer'ın CEO'su Dr. Albert Bourla, Kovid-19'un uzun yıllar daha varlığını sürdüreceğini ancak şu anki Omicron varyantı dalgasının bu denli kısıtlamaya gidilen son dalga olabileceği yorumunu yaptı.
Bourla, Fransız televizyonu BFMTV'ye verdiği mülakatta, şu anki Kovid-19 dalgasının son dalga olup olmayacağını değerlendirdi.
Virüsün yıllar boyu dolaşmaya devam edeceğini vurgulayan Bourla, "Çünkü tüm dünyaya yayıldı, kurtulmak kolay olmayacak." ifadelerini kullandı.
Albert Bourla, "Bilimin geliştirdiği araçlarla, bu dalganın bu denli kısıtlamaya gidilen son dalga olabileceği kanaatindeyim" değerlendirmesinde bulundu.
Geliştirdikleri aşının koruyuculuğunu ilk geçen varyantın Omicron olduğunu belirten Bourla, buna karşı aşının koruyuculuğunu geliştirmeye odaklandıklarını ifade etti.
Bourla, "Çok kısa bir süre 3 ay içerisinde, etkili bir aşımız olacak." dedi.
Diğer yandan Pfizer'dan yapılan açıklamada, şirketin Kovid-19'a karşı geliştirdiği ilaç olan Paxlovid'in, Fransa'da üretileceği belirtildi.
Açıklamada, bu amaçla 5 yıllığına 520 milyon avro yatırım yapılacağı aktarıldı.
Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), 16 Aralık'ta anti-viral Paxlovid'in Kovid-19'un tedavisinde kullanılabileceğini bildirmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Uçak için PCR testi zorunlu mu? İç hat ve dış hat uçuşlarda aşısızlardan PCR testi istenecek mi? Son açıklamalar...
- 2022 bekçi alımı başvurusu başladı mı? EGM PA bekçi alımı ne zaman başlayacak?
- SSK Bağ-Kur emekli maaş farkı ne zaman yatar? Maaş farkı ne zaman yatacak? Zamlı emekli maaşı…
- EYT bekleyenlere müjde! EYT 2022'de çıkacak mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası son durum nedir?
- Liste değişti! 2022 sıfır otomobil fiyatları güncellendi! En ucuz sıfır araba hangisi? Citroen, Dacia, Fiat, Volkswagen...
- Eskişehir’de okullar tatil mi? Eskişehir yarın (19 Ocak) okullar tatil mi? Eskişehir tatil açıklaması…
- 1996 model Kartal SLX marka arabayı öyle bir hale getirdi ki! Babadan yadigar arabayı görenler hayran kalıyor | Bu araba o araba mı?
- Ankara yarın (19 Ocak) okullar tatil mi? Ankara kar tatili geldi mi? Ankara Valiliği tatil açıklaması!
- Gözler ÖSYM'de! EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 EKPSS kura çekimi ne zaman yapılacak?
- Evde bakım maaşı 18 Ocak! Güncel evde bakım maaşı (parası) yatan iller listesi!
- Öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak? 2022 öğretmen seminerleri online mı olacak?
- Karneler yüz yüze mi verilecek? 2021-2022 güz döneminde karneler E-Devlet’ten mi öğrenilecek?