Volkan Demirel Sedat Peker iddiaları sonrası ilk kez konuştu! 5 kuruşluk dava

Ünlü bir döner firmasının ortaklarından olan Emrah Sarıtaş, Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Sarıtaş Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği dilekçede Sedat Peker Suç Örgütü davasının mağdurlarından olduğunu belirterek, Volkan Demirel'in söz konusu örgüte yardım ve yataklık ettiğini iddia etmişti. Dilekçede Demirel'in, örgüt üyesi olmak suçundan tutuklu olan Eren Sarıtaş ile birlikte hareket ederek örgütün yağma suçu ile elde ettiği malları sakladığını iddia etmişti.