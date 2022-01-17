Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Arnavutluk’ta deprem konutları teslim töreninde önemli açıklamalar

"YARDIMA KOŞAN İLK ÜLKENİN TÜRKİYE OLMASI ARAMIZDAKİ DAYANIŞMANIN EN BÜYÜK İSPATIDIR"

Deprem haberini alır almaz bölge halkının yaralarını sarmak için hemen harekete geçtik. Az önce değerli kardeşim Edi Rama'nın da ifade ettiği gibi kardeşler zor zamanda ortaya çıkar. Büyükelçiliğimiz, TİKA'mız, Kızılay'ımız, Sağlık Bakanlığı'mız ile gereken tüm sağlık malzemelerini Arnavutluk'a ulaştırdık. Başbakan Edi Rama ile sürekli temas halinde olarak yürütülen çalışmaları yakından takip ettik.

Uluslararası camianın bilhassa İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Arnavutluk'a yardım elini uzatması için bizzat girişimlerde bulundum. Depremden sonra bölgeye yardıma koşan ilk ülkenin Türkiye olması, aramızdaki güçlü dayanışmanın en büyük ispatıdır. Yıkılan konutların yerine TOKİ yatırımı ile yeni binalar yaptık.

BUGÜN TOPLAM 522 KONUTU İÇEREN EVLERİ TESLİM EDİYORUZ

Bugün toplam 522 konutu içeren, yaklaşık 42 milyon avroya mal olan evleri teslim ediyoruz. Teslim ettiğimiz konutların Arnavutluk'a ve hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum. Bu süreçte Türkiye olarak biz de depreme, sel ve yangın afeterine maruz kalsak da Arnavutluk halkına olan sözümüzü yerine getirdik.

Şimdi altını çiziyorum, kardeşliğin nişanesi çağrıldığında gelmek değil, ihtiyaç olduğunda orada olmak şiarıyla yanınızda yer alacağız. -İnşallah bu hasbi temel üzerine inşaa ettiğimiz Türkiye-Arnavutluk dostluğu devam edecektir. Arnavutluk'la hem ortak tarihi hem de ortak medeniyet değerlerini paylaşıyoruz. İyi ve kötü gününde kardeşinin yanında olmak da bizim medeniyet değerlerimizin en önemlilerinden biridir.