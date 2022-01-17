Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Arnavutluk'ta deprem konutları teslim töreninde önemli açıklamalar
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’nın davetine icabetle etmek için Arnavutluk’a geldi. Erdoğan 2022'nin ilk yurt dışı ziyaretinde, Arnavutluk Başbakanı Rama tarafından Rahibe Teresa Uluslararası Havalimanı'nda resmi törenle karşılandı. "Türkiye – Arnavutluk Deprem Konutları Anahtar Teslim Töreni"nde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın da katıldığı TOKİ tarafından Laç şehrinde depremzedeler için inşa edilen konutların teslim töreninde konuşma yaptı. 42 milyon avroya mal olan 522 konutun teslim edildiği törende Erdoğan, 'Koronavirüs salgınında o büyük büyük devletler o büyük büyük ülkeler kendi içinre kapanırken sınırları dışındakilere gözlerini yumarken biz hiç bir ayrım yapmadan dara düşen dostlarımızın yanına koştuk. Paylaşmanın bereketine, dayanışmanın gücüne inanarak salgına karşı mücadelede dostlarımıza destek verdik, elimizdeki imkanları onlarla paylaştık.' dedi.
Başkan Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile TOKİ tarafından Laç şehrinde depremzedeler için inşa edilen konutların teslim törenine katıldı. Törende konuşan Arnavutluk Başbakanı Rama yaptığı açıklamada, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, dediklerini yapan ve yaptığını söyleyen bir kişidir' ifadelerine yer verdi.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
Buradan sizlerin vasıtasıyla tüm Arnavutluk'a milletimizin en içten selamlarını getirdim. Bu anlamlı tören vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan, sizlerin coşkusuna ortak olmaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum.
Arnavutluk'un sevinci sevincimiz, sıkıntısı da bizim sıkıntımızdır. Sizlerin huzur ve esenliğini kendimizinkinden ayrı tutmuyoruz. Aynı acıları daha önce pek çok kez yaşamış bir ülke olarak, Arnavutuluk'ta meydana gelen deprem Arnavut halkı kadar bizim de yüreğimizi dağlamıştır.
"YARDIMA KOŞAN İLK ÜLKENİN TÜRKİYE OLMASI ARAMIZDAKİ DAYANIŞMANIN EN BÜYÜK İSPATIDIR"
Deprem haberini alır almaz bölge halkının yaralarını sarmak için hemen harekete geçtik. Az önce değerli kardeşim Edi Rama'nın da ifade ettiği gibi kardeşler zor zamanda ortaya çıkar. Büyükelçiliğimiz, TİKA'mız, Kızılay'ımız, Sağlık Bakanlığı'mız ile gereken tüm sağlık malzemelerini Arnavutluk'a ulaştırdık. Başbakan Edi Rama ile sürekli temas halinde olarak yürütülen çalışmaları yakından takip ettik.
Uluslararası camianın bilhassa İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Arnavutluk'a yardım elini uzatması için bizzat girişimlerde bulundum. Depremden sonra bölgeye yardıma koşan ilk ülkenin Türkiye olması, aramızdaki güçlü dayanışmanın en büyük ispatıdır. Yıkılan konutların yerine TOKİ yatırımı ile yeni binalar yaptık.
BUGÜN TOPLAM 522 KONUTU İÇEREN EVLERİ TESLİM EDİYORUZ
Bugün toplam 522 konutu içeren, yaklaşık 42 milyon avroya mal olan evleri teslim ediyoruz. Teslim ettiğimiz konutların Arnavutluk'a ve hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum. Bu süreçte Türkiye olarak biz de depreme, sel ve yangın afeterine maruz kalsak da Arnavutluk halkına olan sözümüzü yerine getirdik.
Şimdi altını çiziyorum, kardeşliğin nişanesi çağrıldığında gelmek değil, ihtiyaç olduğunda orada olmak şiarıyla yanınızda yer alacağız. -İnşallah bu hasbi temel üzerine inşaa ettiğimiz Türkiye-Arnavutluk dostluğu devam edecektir. Arnavutluk'la hem ortak tarihi hem de ortak medeniyet değerlerini paylaşıyoruz. İyi ve kötü gününde kardeşinin yanında olmak da bizim medeniyet değerlerimizin en önemlilerinden biridir.
ELİMİZDEKİ İMKANLARI ONLARLA PAYLAŞTIK
Koronavirüs salgınında o büyük devletler, ülkeler kendi içine kapanırken sınırları dışındaki dramlara gözlerini yumarken biz hiçbir ayrım yapmadan dara düşen dostlarımızın imdadına koştuk. Paylaşmanın bereketine inanarak salgına karşı mücadelelerinde dostlarımıza destek verdik, elimizdeki imkanları onlarla paylaştık.
Geçtiğimiz yıl Nisan ayında 68 günde inşaatını tamamladığımız bölge hastanesi de bu güzel dayanışmanın örneklerinden biridir. Açılış törenine videokonferans bağlantısı ile katıldığım hastanenin ismini Türkiye - Arnavutluk Dostluk Hastanesi koyduk.
Türk ve Arnavut doktor ve hemşirelerimiz omuz omuza sağlık hizmeti sunuyor. Şimdi de deprem konutlarının açılışı ile Türkiye - Arnavutluk dostluğu taçlandırıyoruz. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı niyaz ederim.
Rabbim böyle acıları bir daha yaşatmasın diyorum. Ölenleri geri getiremeyiz ama geride kalanların hayatlarını kolaylaştıracakları adımları atmak bizim elimizdedir. İnşa ettiğimiz deprem konutları ile bu bölgedeki 522 ailenin bundan sonraki hayatlarını huzur ve güven içinde geçirmesini temin ediyoruz.
BAKAN ERDOĞAN RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın davetlisi olarak resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak TC-ANK ile TSİ 12.40'da Arnavutluk'un başkenti Tiran'a geldi.
Başkan Erdoğan, Rahibe Teresa Uluslararası Havalimanı'nda Arnavutluk Başkanı Rama tarafından törenle karşılandı.
İki ülke milli marşlarının çalınmasının ardından tören kıtasını selamlayan Erdoğan ve Rama birbirlerine heyetlerini takdim etti.
Erdoğan ve Rama daha sonra, Arnavutluk'ta 2019'da meydana gelen deprem felaketinde evlerini kaybeden aileler için Türkiye tarafından inşa edilen konutların teslim törenine katılmak üzere Laç şehrine hareket etti.
Başkan Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Arnavutluk'a geldi.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN TALİMATIYLA TOKİ 522 KONUT İNŞAA ETTİ
Arnavutluk'ta 2019'da meydna gelene depremin ardından Başkan Erdoğan'ın talimatıyla TOKİ 522 konut inşaa etti. Laç'taki konutlar Başkan Erdoğan'ın ülkeyi ziyareti öncesinde hak sahiplerine teslim edildi.
Bölgede yaşayan Arnavut vatandaşlar, "Erdoğan'ın Laç'ta yaptığı bu semte Tiran bile sahip olamaz. İçeri girip gördük daha iyisi olamazdı. Erdoğan verdiği sözleri tuttu." ifadelerine yer verdi.
Türkiye'nin desteklerinden memnun olan başka bir kişi ise, "Verdiği sözleri tutan Erdoğan ve Türk hükümetinin katkılarından çok mutluyuz. Şehrimizde meydana gelen bu mucizeyle Arnavutlukta daha güzel bir semt bulunmuyor" dedi.
İŞTE ARNAVUTLUK PROGRAMI
2022 yılındaki ilk yurt dışı ziyaretini Arnavutluk'a gerçekleştiren Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile görüşecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamındaki görüşmelerde, stratejik ortaklık seviyesindeki Türkiye-Arnavutluk ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.
Erdoğan, Arnavutluk'ta 2019'da meydana gelen deprem felaketinde evlerini kaybeden aileler için Türkiye tarafından Laç şehrinde inşa edilen konutların teslim törenine de katıldı.
Başkan Erdoğan, Tiran'da TİKA tarafından restore edilen Ethem Bey Camii'nin açılışını gerçekleştirerek Arnavutluk Meclisi'ne hitap edecek.
SOKAKLAR TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Arnavutluk'u ziyaret edeceğini duyan bölge halkı sokakları Türk bayraklarıyla süsledi. Türk hükümeti ve Başkan Erdoğan'a sevgi besleyen binlerce insan sokaklarını bayraklarla donattı.
ÖNEMLİ ZİYARET
Başkan Erdoğan'ın Arnavutluk ziyaretinde yapılması beklenen görüşmelerin detayları da belli oldu. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, stratejik ortaklık seviyesindeki Türkiye-Arnavutluk ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.
Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde de bulunulacak.
2019 yılında Arnavutluk'ta meydana gelen deprem felaketinde evlerini kaybeden aileler için Türkiye tarafından Laç şehrinde inşa edilen konutların teslim töreni de ziyaret vesilesiyle icra edilecek.
Başkan Erdoğan, Tiran'da TİKA tarafından restore edilen Ethem Bey Camii'nin açılışını gerçekleştirecek, Arnavutluk Meclisi'ne hitap edecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 450-1.150 TL doğalgaz yardımı! Yılda iki taksitte ödenecek! Doğalgaz yardımı başvuru nasıl yapılır?
- En düşük maaş 6.429 TL! Yeni memur ilanları açıldı! 2022 memur ve sözleşmeli personel kadro dağılımı
- Yeşilçam filmlerinin güzel oyuncusu Selma Güneri yıllar sonra ortaya çıktı! Son haline bakın 'kim der 70 yaşında!'
- Şehirler arası seyahat aşı zorunluluğu var mı? Uçaklarda ve otobüslerde PCR testi zorunlu mu? Genelge yayımlandı!
- Çalışanlara 638 lira iade! AGİ yerine vergi iadesi geliyor! Brüt – net ücretli çalışana vergi iadesi verilecek mi?
- EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 engelli memur alımı kura çekimi ne zaman yapılacak?
- AÖF tek ders (3 ders) sınavı var mı? 2022 AÖF tek ders sınavı ne zaman yapılacak?
- Barış Yağcı kimdir, kaç yaşındadır? Hastasını uyutup tecavüz eden Doktor Barış Yağcı kim?
- Emekliye müjde: Bankalar peş peşe açıkladı! ING, Ziraat, Halkbank, TEB, Garanti BBVA emekli promosonu ne kadar?
- AÖF ders geçme notu kaç? 2022 AÖF harf notları nedir? AÖF DC DD FF ne demek?
- Karneler e-Okul'dan erişime açıldı mı? 1. dönem karneleri e-Okul'da önceden erişime açılacak mı?
- Anadolu Üniversitesi AÖF sonuç sorgulama ekranı! 2022 AÖF güz dönemi sınav sonuçları erişime açıldı