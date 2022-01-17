MSB açıkladı! 2022 bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? Bedelli er sınıflandırma sonuçları ne zaman belli olacak?

Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? Bedelli er olarak silahaltına alınmayı bekleyen vatandaşlar heyecan içinde askere gidecekleri yer bilgisini araştırıyor. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü ise geçtiğimiz günlerde yayımladığı duyuru ile merak edilen soruları yanıtladı. Bu gelişmelerin ardından sınıflandırma sonuçlarının açıklanacağı tarih beklenmeye başlandı. Peki, 2022 bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? Bedelli er sınıflandırma sonuçları ne zaman belli olacak? İşte son gelişmeler...

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Bedelli askerlik 2022 sınıflandırma sonuçları henüz belli olmadı. MSB ASAL tarafından yapılan açıklamada, bedelli er olarak silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçlarının 28 Ocak 2022 tarihinde açıklanacağı bildirilmişti. Yükümlüler, 28 Ocak itibariyle askerlik yerlerini e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden öğrenebilecekler.

2022 YILI BEDELLİ ASKERLİK CELP VE SEVK DUYURUSU

Milli Savunma Bakanlığı tarafından 2022 yılı bedelli askerlik cep ve sevk duyurusu yayımlandu. Duyuruya şunlara yer verildi: