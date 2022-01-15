Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’ne iki yılda rekor ziyaret! 1 milyonu aştı

YENİ KİMLİK KARTLARI YA DA QR KODLA GİRİŞ YAPILABİLİYOR

2021 yılında kütüphaneyi 673 bin 121 kişi ziyaret etti. Bunlardan 312 bin 853'ünü kadın, 360 bin 268'ini de erkek kullanıcılar oluşturdu. Kütüphaneyi geçen yıl ziyaret edenlerden 1548'i ilkokul, 8 bin 216'sı ortaokul, 243 bin 206'sı lise, 375 bin 239 ön lisans/lisans, 27 bin 342'si yüksek lisans ve 17 bin 570'i doktora öğrencisi.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yeni kimlik kartları ile yabancıların ise pasaport ile giriş yapabildiği kütüphaneye, yeni kimlik kartları olmayanlar ise e-Devletten alacakları QR kodlu kart ya da giriş kapısından alacakları geçici giriş kartı ile giriş sağlayabiliyor.