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Son dakika: CHP'li İBB'de İETT'den sonra itfaiye ekipleri de sınıfta kaldı: Yangına müdahale edilemeyince bina küle döndü

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Giriş Tarihi: 15.01.2022 Güncelleme Tarihi: 15.01.2022
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Son dakika: CHP’li İBB’de İETT’den sonra itfaiye ekipleri de sınıfta kaldı: Yangına müdahale edilemeyince bina küle döndü

Son dakika haberine göre İstanbul'un Fatih ilçesinde iki katlı binada çıkan yangın, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul İtfaiyesi'ndeki yeni dönem tecrübesizliğini de gözler önüne serdi. İtfaiye aracının hortumları yetersiz kalınca bir türlü tazyikli su atılamazken, itfaiye eri de elindeki hortumu defalarca düşürdü. Müdahalede yetersiz kalınması sonucu alevler tüm binayı sardı. Ünlü dizilerin de çekildiği bina küle dönerken, yangın takviye ekiplerin gelmesiyle söndürülebildi.

İstanbul'un Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi Esnaf Loncası Sokak'ta bulunan ahşap bir binada saat 16.00 sıralarında yangın çıktı.

Binadan dumanlar yükseldiğini fark edenler durumu itfaiyeye haber verdi.

BİNA KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Bir dönem Çukur dizisinin çekiminde kahvehane olarak kullanıldığı öğrenilen bina, yangında kullanılamaz hale geldi.

Ancak yangına müdahale eden itfaiye erinin tecrübesizliği ve itfaiye araçlarının bakımsızlığı yangında gözler önüne serildi.

DEFALARCA HORTUMU ELİNDEN DÜŞÜRDÜ
İBB yönetimi tarafından bakımsız bırakılan itfaiye aracından bir türlü tazyikli su atılamayınca alevler tüm binayı sardı.

Vatandaşın tepkisiyle karşılaşılan durumda itfaiye eri defalarca hortumu elinden düşürdü.

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