Son dakika: CHP'li İBB'de İETT'den sonra itfaiye ekipleri de sınıfta kaldı: Yangına müdahale edilemeyince bina küle döndü
Son dakika haberine göre İstanbul'un Fatih ilçesinde iki katlı binada çıkan yangın, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul İtfaiyesi'ndeki yeni dönem tecrübesizliğini de gözler önüne serdi. İtfaiye aracının hortumları yetersiz kalınca bir türlü tazyikli su atılamazken, itfaiye eri de elindeki hortumu defalarca düşürdü. Müdahalede yetersiz kalınması sonucu alevler tüm binayı sardı. Ünlü dizilerin de çekildiği bina küle dönerken, yangın takviye ekiplerin gelmesiyle söndürülebildi.
İstanbul'un Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi Esnaf Loncası Sokak'ta bulunan ahşap bir binada saat 16.00 sıralarında yangın çıktı.
Binadan dumanlar yükseldiğini fark edenler durumu itfaiyeye haber verdi.
BİNA KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Bir dönem Çukur dizisinin çekiminde kahvehane olarak kullanıldığı öğrenilen bina, yangında kullanılamaz hale geldi.
Ancak yangına müdahale eden itfaiye erinin tecrübesizliği ve itfaiye araçlarının bakımsızlığı yangında gözler önüne serildi.
DEFALARCA HORTUMU ELİNDEN DÜŞÜRDÜ
İBB yönetimi tarafından bakımsız bırakılan itfaiye aracından bir türlü tazyikli su atılamayınca alevler tüm binayı sardı.
Vatandaşın tepkisiyle karşılaşılan durumda itfaiye eri defalarca hortumu elinden düşürdü.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Memur maaş zammı farkları yattı mı? 2022 Ocak zammı memur ve memur emeklisi maaşları ne zaman yatacak?
- 2022 Tütün ikramiyesi ne zaman ödenecek? SGK 2022 tütün yardımı ne kadar, kimlere verilecek? Ödeme miktarları...
- Masterchef 2022 şampiyonu belli oldu mu? Masterchef şampiyon ödülü nedir, ne kadar kazanacak?
- 2011'de İngiltere'de 2000 kadınla yapılan bir araştırmaya göre, bir haftalık tatile çıkmadan önce bavuluna her ihtimale karşı toplam 60 parça eşya koyan bir kadın, tatil boyunca bunların kaçını hiç kullanmamaktadır?
- 1959'da New York'daki bir şampiyonaya erkek kılığında katılan Rena Kanokogi, hangi alanda altın madalya kazanmış ve kadın olduğu anlaşılınca madalyasını iade etmek zorunda kalmıştır?
- Hangisi Türkçe sözlüklerde tanımı olan bir kelime değildir?
- 2015'te İngiltere'de 19 yaşındaki Adam Armstrong, bir yanlış anlaşılmadan dolayı uçak biletindeki adı Adam West şeklinde yazılınca bileti yanmasın diye ne yapmıştır?
- Çin'in bazı bölgelerinde polis hangisini bekçi köpekleri gibi eğitip kullanmaya başlamış ve onların bazı durumlarda köpeklerden daha etkili olduğunu görmüştür?
- Masterchef kim kazandı, şampiyon oldu 2021? Masterchef bu sene kim birinci oldu, Hasan mı Eren mi? TV8'de şampiyon belli oluyor...
- Arka Sokaklar'da Rıza Baba bilmecesi! Arka Sokaklar Rıza Baba öldü mü? Arka Sokaklar Zafer Ergin diziden ayrılıyor mu?
- Emeklilik için yeni gelişme! Ödemeler baştan aşağı değişti! SGK-SSK ve Bağkur'lu hepsi dahil! 1876 lira sigorta primi...
- Dizilerin yeni bölümleri neden yayınlanmıyor? Dizilerin yeni bölümleri ne zaman başlayacak? Barbaroslar, Kırmızı Oda...