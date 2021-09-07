CHP’li Aykut Erdoğdu’dan Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik küstah paylaşım: Tayyip Erdoğan ölsün istiyorum

BAŞKAN ERDOĞAN HAKKINDA SKANDAL İFADELER

CHP'li Erdoğdu, Twitter hesabından bir köpek videosu paylaştı. Videoda köpeğin sahibinin "Tayyip Erdoğan'ın yediğinden daha az yiyorsun ama daha itaatkarsın. Gıcık oluyorum adama ölsün istiyorum" dediği görülüyor.