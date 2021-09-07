CHP'li Aykut Erdoğdu'dan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik küstah paylaşım: Tayyip Erdoğan ölsün istiyorum
CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik bir skandala imza attı. Paylaşımda köpeğin sahibinin Başkan Erdoğan'a yönelik haddini aşan sözler kullandığı görüldü. CHP'li Erdoğdu gelen tepkiler sonrası videoyu hızlıca silmek zorunda kaldı.
CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, sosyal medya hesabından yeni bir skandala imza attı.
Erdoğdu'nun yaptığı paylaşımda köpeğin sahibinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili skandal ifadeler kullandığı görüldü.
BAŞKAN ERDOĞAN HAKKINDA SKANDAL İFADELER
CHP'li Erdoğdu, Twitter hesabından bir köpek videosu paylaştı. Videoda köpeğin sahibinin "Tayyip Erdoğan'ın yediğinden daha az yiyorsun ama daha itaatkarsın. Gıcık oluyorum adama ölsün istiyorum" dediği görülüyor.
SİLMEK ZORUNDA KALDI! SANSÜRLÜ YAYINLADI
Erdoğdu'nun Başkan Erdoğan'ı hedef alan söz konusu skandal videosu sosyal medyada büyük tepki çekti. Gelen tepkiler üzerine CHP'li isim, videoyu apar topar silmek zorunda kaldı.
Aykut Erdoğdu, ardından köpeğin başka bir videosunu "Benden akıllı... Sansürlü..." notu ile paylaştı
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