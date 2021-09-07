08 Eylül 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri CHP'li Aykut Erdoğdu'dan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik küstah paylaşım: Tayyip Erdoğan ölsün istiyorum

CHP'li Aykut Erdoğdu'dan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik küstah paylaşım: Tayyip Erdoğan ölsün istiyorum

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.09.2021 Güncelleme Tarihi: 07.09.2021
ABONE OL
CHP’li Aykut Erdoğdu’dan Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik küstah paylaşım: Tayyip Erdoğan ölsün istiyorum

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik bir skandala imza attı. Paylaşımda köpeğin sahibinin Başkan Erdoğan'a yönelik haddini aşan sözler kullandığı görüldü. CHP'li Erdoğdu gelen tepkiler sonrası videoyu hızlıca silmek zorunda kaldı.

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, sosyal medya hesabından yeni bir skandala imza attı.

Erdoğdu'nun yaptığı paylaşımda köpeğin sahibinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili skandal ifadeler kullandığı görüldü.

BAŞKAN ERDOĞAN HAKKINDA SKANDAL İFADELER

CHP'li Erdoğdu, Twitter hesabından bir köpek videosu paylaştı. Videoda köpeğin sahibinin "Tayyip Erdoğan'ın yediğinden daha az yiyorsun ama daha itaatkarsın. Gıcık oluyorum adama ölsün istiyorum" dediği görülüyor.

SİLMEK ZORUNDA KALDI! SANSÜRLÜ YAYINLADI

Erdoğdu'nun Başkan Erdoğan'ı hedef alan söz konusu skandal videosu sosyal medyada büyük tepki çekti. Gelen tepkiler üzerine CHP'li isim, videoyu apar topar silmek zorunda kaldı.

Aykut Erdoğdu, ardından köpeğin başka bir videosunu "Benden akıllı... Sansürlü..." notu ile paylaştı

Başkan Erdoğan’a yönelik CHP’li Aykut Erdoğdu’dan skandal paylaşım BAŞKAN ERDOĞAN'A YÖNELİK CHP'Lİ AYKUT ERDOĞDU'DAN SKANDAL PAYLAŞIM

CHP ve HDP arasında Kılıçdaroğlu krizi CHP VE HDP ARASINDA KILIÇDAROĞLU KRİZİ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA