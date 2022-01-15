Başkan Erdoğan: Çanlar Bay Kemal ve yoldaşları için çalmaya çoktan başlamıştır

CHP'YE ADNAN MENDERES TEPKİSİ

Karşılaştığı onca zorluğa, engele rağmen Türkiye'yi ekonomik olarak, siyasal, sosyal, diplomatik olarak çok ileri seviyelere taşımıştır. 10 yıl süren çalışkanlığı, halka yakınlığı ve hizmetiyle milletimizin gönlünde taht kurmuştur.

Şehit edilmesinin üzerinden 60 sene geçmesine rağmen milletimiz Menderes'i unutmamıştır. Yalan haberler, ahlaksız iftiralarla, kışkırtmayla darbeye ortam hazırlayanları da unutmamıştır. Dümbüllü Tiyatrosu'ndan farkı olmayan Yassıada mahkemelerinde onları idamlara getirenleri asla unutmamıştır. Bugün Adnan Menderes ismi geçinde 7'den 70'e insanımızın tamamına kor ateş düşüyorsa, onu idam sephasına yollayanları hatırlayınca aynı şekilde öfkesi kabarıyor.

"BEDELİNİ HEM BU DÜNYADA HEM DE EBEDİ ALEMDE ÖDEYECEKSİNİZ"

Milletimizin sözde yargı kararlarıyla işlenen bu cinayetin faallerini aradan geçen 60 seneye rağmen lanetle, nefretle hatırlıyor. Ey CHP bunun bedelini hem bu dünyada hem de ebedi alemde ödeyeceksiniz. Teşkilatlarımız Adnan Menderes ve yol arkadaşlarına kurulan tuzakları çok iyi öğrenmesi lazım. 27 Mayıs'a giden yolun taşların kimler tarafından döşendiğini gençler, hanım kardeşlerimiz, ana kademe çok iyi bilmeliyiz.

O karanlık günleri ne kadar iyi bilirsek bugün CHP'nin yürüttüğü kirli siyaseti o kadar iyi anlarız. Merhum Menderes ve arkadaşlara yönelik sizlere çok tanıdık gelecek birkaç iftirayı paylaşmak istiyorum. Bilhassa

CHP'NİN UTANÇ VERİCİ İFTİRALARI

CHP'li siyasetçiler 27 Mayıs öncesinde size de çok tanıdık gelen bunlar gibi yüzlerce iftirayı adeta millete üstüne boca ettiler. Ne Menderes'in vatan topraklarını satması sözkonusuydu ne sözü edilen siyasetçilerin hesaplarında öyle bir para vardı. Ne altın kaplama araba mevcuttu, ne öğrenciler öldürülüp, kıyma makinalarına atılmıştı. Bunların hepsi CHP'nin utanç verici iftiralarından ibaretti bugün olduğu gibi.