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Başkan Erdoğan Aydın Valiliğini ziyaret etti

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Giriş Tarihi: 15.01.2022 Güncelleme Tarihi: 15.01.2022
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Başkan Erdoğan Aydın Valiliğini ziyaret etti

Başkan Erdoğan, Atatürk Kent Meydanı'ndaki toplu açılış töreninin ardından Aydın Valiliğini ziyaret etti.

Başkan Erdoğan, Atatürk Kent Meydanı'ndaki toplu açılış töreninin ardından Valiliğe geçti.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'dan kentte yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldığı öğrenildi.

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