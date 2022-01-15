Başkan Erdoğan, Adnan Menderes Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi’nde gerçekleşen AK Parti Aydın Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Çanlar, Bay Kemal ve yoldaşları için çalmaya çoktan başlamıştır. 2023'te kendilerini sandıkta bekleyen akıbetten kurtulamayacaklar." dedi. CHP'nin vaatlerinden bahseden Başkan Erdoğan, "Çiftçiye elektriği bedava vermekten bahsediyorlar. Biz de Bay Kemal ve yoldaşlarına diyoruz ki, Halep orada ise arşın burada. Gelin bu çılgın projenizi şu an yönettiğiniz büyükşehir belediyelerinizde başlatın. Samimi iseniz gelin ücretsiz elektriği benim Aydınlı çiftçi kardeşlerime verin." çağrısında bulundu. Darbelere karşı AK Parti'nin dik duruşunu hatırlatan Başkan Erdoğan, Adnan Menderes'in üzücü idam olayını hatırlatarak CHP'ye yüklendi. Başkan Erdoğan, "Milletimizin sözde yargı kararlarıyla işlenen bu cinayetin faallerini aradan geçen 60 seneye rağmen lanetle, nefretle hatırlıyor. Ey CHP bunun bedelini hem bu dünyada hem de ebedi âlemde ödeyeceksiniz. Teşkilatlarımız Adnan Menderes ve yol arkadaşlarına kurulan tuzakları çok iyi öğrenmesi lazım." mesajını verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adnan Menderes Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleşen AK Parti Aydın Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"RABBİME HAMDEDİYORUM"

Aydın bizi bugün efelere yakışan bir muhabbetle bağrına bastı. Aydın'ın adeta coşkun akan ırmaklara gibi yollara, balkonlara taşan o büyük sevdasına bugün yeniden şahit olduk. Tüm Aydın'a en kalbi teşekkürlerimi iletiyorum, tüm Aydınlı vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.Biz 81 ilde 84 milyon vatandaşıyla tüm Türkiye'yi seviyorum. Biz Aydın'a aşığız. Rabbime bu güzel ülkeye hizmetkar olma fırsatı verdiği için hamdediyorum.

"60 SENEYE RAĞMEN MİLLETİMİZ MENDERES'İ UNUTMAMIŞTIR"

Aydın'ın bizim kalbimizde müstesna bir yeri var. Aydın merhum Adnan Menderes gibi vatan, millet sevdalısı bir devlet adamını yetiştirmiş, Türk siyasetine kazandırmış özel bir şehirdir. Bugün merhum Başbakanımızı, yiğit zeybeğimizi kendi memleketinde bir kez daha şükranla, özlemle yâd ediyoruz. Toplantımızdan sonra açılışını yapacağımız Adnan Menderes Müzesi'yle inşallah onun ismini, mirasını gelecek nesillere aktaracak bir eseri daha Aydın'a kazandırmanın mutluluğunu yaşayacağız.

Rahmetli Menderes gönül kumaşı ipekten dokunmuş milletine karşı müşfik, bu ülkeye meftun, çalışkan ufuk ve dert sahibi bir siyasetçiydi. Milletimizi inim inim inleten tek parti faşizmin ardından Anadolu insanının yüzü ilk kez onun döneminde güldü. Milletimiz onun yüzünde aydınlığı, umudunu, kendinden bir parça gördü. Türkiye hizmetle, eserle, yatırımla ilk kez onun zamanında tanıştı. Yokluk ve yoksulluğun pençesinde kıvranan köylümüz ayağındaki çarığı ilk defa Menderes'le çıkardı. İmam Hatip okulları onun döneminde açıldı, Ezan-ı Muhammedi 18 yıl sonra onun zamanında okundu.

CHP'YE ADNAN MENDERES TEPKİSİ

Karşılaştığı onca zorluğa, engele rağmen Türkiye'yi ekonomik olarak, siyasal, sosyal, diplomatik olarak çok ileri seviyelere taşımıştır. 10 yıl süren çalışkanlığı, halka yakınlığı ve hizmetiyle milletimizin gönlünde taht kurmuştur.

Şehit edilmesinin üzerinden 60 sene geçmesine rağmen milletimiz Menderes'i unutmamıştır. Yalan haberler, ahlaksız iftiralarla, kışkırtmayla darbeye ortam hazırlayanları da unutmamıştır. Dümbüllü Tiyatrosu'ndan farkı olmayan Yassıada mahkemelerinde onları idamlara getirenleri asla unutmamıştır. Bugün Adnan Menderes ismi geçinde 7'den 70'e insanımızın tamamına kor ateş düşüyorsa, onu idam sephasına yollayanları hatırlayınca aynı şekilde öfkesi kabarıyor.

"BEDELİNİ HEM BU DÜNYADA HEM DE EBEDİ ALEMDE ÖDEYECEKSİNİZ"

Milletimizin sözde yargı kararlarıyla işlenen bu cinayetin faallerini aradan geçen 60 seneye rağmen lanetle, nefretle hatırlıyor. Ey CHP bunun bedelini hem bu dünyada hem de ebedi alemde ödeyeceksiniz. Teşkilatlarımız Adnan Menderes ve yol arkadaşlarına kurulan tuzakları çok iyi öğrenmesi lazım. 27 Mayıs'a giden yolun taşların kimler tarafından döşendiğini gençler, hanım kardeşlerimiz, ana kademe çok iyi bilmeliyiz.

O karanlık günleri ne kadar iyi bilirsek bugün CHP'nin yürüttüğü kirli siyaseti o kadar iyi anlarız. Merhum Menderes ve arkadaşlara yönelik sizlere çok tanıdık gelecek birkaç iftirayı paylaşmak istiyorum. Bilhassa

CHP'NİN UTANÇ VERİCİ İFTİRALARI

CHP'li siyasetçiler 27 Mayıs öncesinde size de çok tanıdık gelen bunlar gibi yüzlerce iftirayı adeta millete üstüne boca ettiler. Ne Menderes'in vatan topraklarını satması sözkonusuydu ne sözü edilen siyasetçilerin hesaplarında öyle bir para vardı. Ne altın kaplama araba mevcuttu, ne öğrenciler öldürülüp, kıyma makinalarına atılmıştı. Bunların hepsi CHP'nin utanç verici iftiralarından ibaretti bugün olduğu gibi.

"DÜNYA DEĞİŞTİ CHP DEĞİŞMEDİ"

Bu dönemde CHP'li siyasetçiler ve onlardan aşağı kalmayan basın yayın organları her gün iğrenç ithamlarla Menderes'i yıpratmaya çalışmıştır. Dönemin CHP Genel Başkanı kamu görevlileri üzerinden baskı kurarak devleti işlemez hale getirmiştir. Dünya değişti. Türkiye değişti, herş ey değişti ama CHP'nin siyaset tarzı hiç değişmedi. Bu bayat senaryo farklı oyuncular vasıtasıyla halen sahnelenmek isteniyor.

"CHP GENEL BAŞKANI DEVLETİ FELÇ ETMEK İSTİYOR"

CHP Genel Başkanı kamu kurumlarına mafyavari baskınlar düzenleyerek, kamu görevlerini alenen tehdit ederek devleti felç etmek istiyor. Milletimizi sindirebileceklerini sanıyorlar. Sağa sola sürekli saldırarak insanımızı rencide ederek, milletin inanç değerlerini hedef alarak, başarısızlıklarını örtmenin hesabını yapıyorlar. Milletimizin, ülkemizin, Türkiye'nin değiştiğini bir türlü hesap edemiyorlar.

"GÜYA MİLLETVEKİLLİĞİ SIFATINI TAŞIYORLAR"

15 Temmuz destanıyla beraber Türkiye'de artık demokrasi dışı yol ve yöntemlerin kapandığını göremiyorlar. Bu milletin şiddet, terör, vesayete, faşizme, halka rağmen halkçılığa izin vermeyeceğini kavrayamıyorlar. Güya milletvekilliği sıfatını taşıyorlar. Bu milletin sabır sınırlarını göremeyecek kadar millete yabancılar. Halka açıkça yalan söyleyerek iktidar kapısını aralayacaklarını zannediyorlar.

"TEKNOFEST GENÇLİĞİ GELİYOR"

TEKNOFEST gençliği geliyor. Öyle Z, Y filan değil TEKNOFEST gençliği geliyor. Ben dindar nesil dedikçe bu CHP kuduruyor, çıldırıyor. Dilleri ile akılları arasındaki bağ kopmuş durumda. Yönettikleri belediyelerde vatandaş temel hizmetleri alamazken çıkmışlar çiftçiye elektriği bedava vermekten bahsediyorlar. Biz de Bay Kemal ve yoldaşlarına diyoruz ki, Halep orada ise arşın burada. Gelin bu çılgın projenizi şu an yönettiğiniz büyükşehir belediyelerinizde başlatın. Samimi iseniz gelin ücretsiz elektriği benim Aydınlı çiftçi kardeşlerime verin.

"İPE UN SERMEYİN"

Bugün belediye başkanı hanımefendiye söyledim, 'elektriği ücretsiz vermeye başladınız mı?' dedim. CHP'ye gönül veren kardeşlerime söyleyin, ipe un sermeyin. 2024'ü de beklemeyin, gelin bu vaadinizi hemen gerçekleştirin, size engel olan mı var? Hadi verin bakalım bedava? Sorun onlara. Yapamazlar, veremezler, meydanlarda söyledikleri diğer tüm hemen parantez açıyorum namus sözleri gibi bunu da hayata geçiremezler.

"ÇANLAR BAY KEMAL VE YOLDAŞLARI İÇİN ÇALMAYA BAŞLAMIŞLAR"

Çünkü millete bunlarda millete, ülkeye hizmet gibi bir dert yok. Bunlarda sadece günü kurtarmanın, kaset kumpasıyla altlarına serilen sıcak koltuklarını korumanın peşindeler. Tüm ilke, prensiplerini çiğneme pahasına siyasi ömürlerini birkaç sene daha uzatmanın derdindeler. Çıkarları uğruna bölücü örgütün siyasi uzantılarına avukatlık yapacak, koltuk değneği yapacak kadar kontrolü kaybettiler. Ne yaparsa yapsınlar çanlar Bay Kemal ve yoldaşları için çalmaya başlamışlar.

AYDIN HALKINA ÇAĞRI

2023'de kendilerini sandıkta bekleyen akıbetlerden kurtulamayacaklar. 27 Mayıs'a iftira, kışkırtmayla zemin hazırlayanlar gibi Bay Kemal ve yandaşları milletin hafızasından silinip gidecekler. Bize düşen bu süreçte kendi saflarımızı sık tutmaktır. Bunun için hepimizin çok çalışması, mücadele etmesi, kapı kapı dolaşarak Aydınlı kardeşlerimizin her birine mesajları ulaştırması gerekiyor.

"HİZMETLERİ VATANDAŞLARIMIZA HAKKIYLA ANLATMAKTIR"

Şunu söyleyeceksiniz, 'genel başkanınız elektriği ücretsiz vermekten bahsetti, almaya başladınız mı? Öyle ise hesabını sormayacak mısınız?' Muhalefetin, medyanın veya diğer çevrelerin bizi kendi dar ve kısır gündemlerinin içine hapsetme tuzağına hiçbir şekilde düşmemeliyiz. Gençler vaktimizi, enerjimizi daha ileriye taşımalı, kendi gündemimize odaklanmalıyız. Bizim yapmamız gereken en önemli husus şehrimize ve ülkemize kazandırdığımız hizmetleri vatandaşlarımıza hakkıyla anlatmaktır.

"AK GENÇLİK SON 1 YILDA 180 BİN ÜYE KAZANDI"

Hiçbir yalan hakikatler kadar etkili ve ikna edici değildir. Azmin, gayretin ve cesaretin önünde hiçbir engel duramaz. Nitekim çalıştıkça, emek verdikçe, sahte gündemler yerine, bunun olumlu neticelerini de alıyoruz. AK Gençlik son 1 yılda 180 bin üye kazandı. Son 4 ayda 100 bin gencimiz AK Parti ailesine katıldı. Siyasi partiler içinde açık ara farkla gençlerin ilgi odağı olan parti AK Parti'dir.

"SİZLERE GÜVENİYORUM

Kadını erkeği, genci yaşlısıyla hali hazırda 11,5 milyona ulaşan toplam üye sayısını arttırmak için tempomuzu biraz daha arttıracağız. Kadın ve gençlik kollarımızdan bu süreçte daha çok çaba bekliyorum. Bu konuda sizlere güveniyorum. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN