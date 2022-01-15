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Başkan Erdoğan'dan Millet Partisi Genel Başkanı Edibali'nin ailesine başsağlığı telefonu

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Giriş Tarihi: 15.01.2022 Güncelleme Tarihi: 15.01.2022
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Başkan Erdoğan’dan Millet Partisi Genel Başkanı Edibali’nin ailesine başsağlığı telefonu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali'nin vefatı dolayısıyla eşi Filiz Edibali'yi telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan görüşmede Aykut Edibali'ye Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Millet Partisi camiasına başsağlığı diledi.

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