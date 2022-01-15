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Van'da son dakika deprem! 15 Ocak Van depremi merkez üssü neresi? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.01.2022 Güncelleme Tarihi: 15.01.2022
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Van’da son dakika deprem! 15 Ocak Van depremi merkez üssü neresi? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

Son dakika... Van'da korkutan bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Van'ın Başkale ilçesinde 4.6 şiddetinde bir deprem gerçekleşti. Kısa süreli paniğe neden olan deprem, çevre illerde de hissedildi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre, 15 Ocak son depremler listesi...

Van'da deprem... Son dakika haberine göre, Van'ın Başkale ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafındanyapılan açıklamada, depremin merkez üssü Başkale ilçesine bağlı Kızılca mahallesi olarak duyuruldu.

Saat 16.03'te yerin 5 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre illerde de hissedildi.

Deprem merkez üssü:

SON DEPREMLER (15 OCAK 2022)

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.01.15 16:06:47 37.9492 44.4473 9.0 -.- 3.0 2.9 TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2022.01.15 16:03:06 38.0387 44.4435 5.0 -.- 4.0 4.6 KIZILCA-BASKALE (VAN) İlksel
2022.01.15 14:30:24 37.7430 26.0220 3.0 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2022.01.15 14:12:49 37.7203 26.0105 5.0 -.- 2.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.01.15 13:44:16 37.1228 28.4333 3.7 -.- 1.7 -.- ULA (MUGLA) İlksel
2022.01.15 13:26:40 38.7027 39.9783 8.1 -.- 2.4 -.- UMUTKAYA-PALU (ELAZIG) İlksel
2022.01.15 13:24:46 36.0392 27.8183 25.0 -.- 2.8 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) REVIZE01 (2022.01.15 13:24:46)
2022.01.15 13:15:32 39.3918 26.2188 9.2 -.- 3.1 2.9 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2022.01.15 11:57:31 38.7212 40.0203 6.1 -.- 2.4 -.- ORGULU-PALU (ELAZIG) REVIZE01 (2022.01.15 11:57:31)
2022.01.15 11:51:30 37.0803 38.7122 0.0 -.- 2.0 -.- KEBERLI-(SANLIURFA) İlksel
2022.01.15 10:43:15 38.7795 39.9817 7.5 -.- 2.5 -.- CAKIRKAS-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2022.01.15 09:11:48 37.6870 26.9798 9.1 -.- 1.8 -.- MILLI PARK-KUSADASI (AYDIN) İlksel

2022.01.15 08:44:55 37.0837 28.4133 11.6 -.- 1.8 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.01.15 08:42:18 37.6162 26.9335 9.9 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.01.15 08:35:14 37.6873 27.0103 4.7 -.- 2.1 -.- MILLI PARK-KUSADASI (AYDIN) İlksel
2022.01.15 08:33:17 39.0620 43.1302 4.0 -.- 3.3 3.4 GEDIKDIBI-ERCIS (VAN) İlksel

2022.01.15 08:10:26 37.1027 28.3193 5.4 -.- 1.8 -.- YENICE-(MUGLA) İlksel
2022.01.15 07:08:45 37.6877 26.0080 1.6 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.01.15 06:51:54 37.9202 36.3028 5.0 -.- 1.6 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.01.15 05:52:19 33.9747 25.9938 8.1 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

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