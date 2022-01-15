Van’da son dakika deprem! 15 Ocak Van depremi merkez üssü neresi? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

Van'da deprem... Son dakika haberine göre, Van'ın Başkale ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafındanyapılan açıklamada, depremin merkez üssü Başkale ilçesine bağlı Kızılca mahallesi olarak duyuruldu.

Saat 16.03'te yerin 5 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre illerde de hissedildi.

Deprem merkez üssü: