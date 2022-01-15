Van'da son dakika deprem! 15 Ocak Van depremi merkez üssü neresi? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler
Son dakika... Van'da korkutan bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Van'ın Başkale ilçesinde 4.6 şiddetinde bir deprem gerçekleşti. Kısa süreli paniğe neden olan deprem, çevre illerde de hissedildi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre, 15 Ocak son depremler listesi...
Van'da deprem... Son dakika haberine göre, Van'ın Başkale ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafındanyapılan açıklamada, depremin merkez üssü Başkale ilçesine bağlı Kızılca mahallesi olarak duyuruldu.
Saat 16.03'te yerin 5 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre illerde de hissedildi.
Deprem merkez üssü:
SON DEPREMLER (15 OCAK 2022)
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.01.15 16:06:47 37.9492 44.4473 9.0 -.- 3.0 2.9 TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2022.01.15 16:03:06 38.0387 44.4435 5.0 -.- 4.0 4.6 KIZILCA-BASKALE (VAN) İlksel
2022.01.15 14:30:24 37.7430 26.0220 3.0 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.01.15 14:12:49 37.7203 26.0105 5.0 -.- 2.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.01.15 13:44:16 37.1228 28.4333 3.7 -.- 1.7 -.- ULA (MUGLA) İlksel
2022.01.15 13:26:40 38.7027 39.9783 8.1 -.- 2.4 -.- UMUTKAYA-PALU (ELAZIG) İlksel
2022.01.15 13:24:46 36.0392 27.8183 25.0 -.- 2.8 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) REVIZE01 (2022.01.15 13:24:46)
2022.01.15 13:15:32 39.3918 26.2188 9.2 -.- 3.1 2.9 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2022.01.15 11:57:31 38.7212 40.0203 6.1 -.- 2.4 -.- ORGULU-PALU (ELAZIG) REVIZE01 (2022.01.15 11:57:31)
2022.01.15 11:51:30 37.0803 38.7122 0.0 -.- 2.0 -.- KEBERLI-(SANLIURFA) İlksel
2022.01.15 10:43:15 38.7795 39.9817 7.5 -.- 2.5 -.- CAKIRKAS-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2022.01.15 09:11:48 37.6870 26.9798 9.1 -.- 1.8 -.- MILLI PARK-KUSADASI (AYDIN) İlksel
2022.01.15 08:44:55 37.0837 28.4133 11.6 -.- 1.8 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.01.15 08:42:18 37.6162 26.9335 9.9 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.01.15 08:35:14 37.6873 27.0103 4.7 -.- 2.1 -.- MILLI PARK-KUSADASI (AYDIN) İlksel
2022.01.15 08:33:17 39.0620 43.1302 4.0 -.- 3.3 3.4 GEDIKDIBI-ERCIS (VAN) İlksel
2022.01.15 08:10:26 37.1027 28.3193 5.4 -.- 1.8 -.- YENICE-(MUGLA) İlksel
2022.01.15 07:08:45 37.6877 26.0080 1.6 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.01.15 06:51:54 37.9202 36.3028 5.0 -.- 1.6 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.01.15 05:52:19 33.9747 25.9938 8.1 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Van'da son dakika deprem! 15 Ocak Van depremi merkez üssü neresi? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler
- Emeklilerin maaş farkları ne zaman ödenecek? 2022 Ocak SSK Bağ-Kur zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak?
- 15 tatil ne zaman başlıyor? 2022 yarıyıl tatili erken mi başlayacak? İkinci ara tatili ile birleşecek mi?
- İlk cemre ne zaman düşer? 2022'de birinci cemre havaya ne zaman düşecek? Cemre düşme tarihleri...
- Zorunlu PCR testi kaldırıldı mı? Otobüslerde, uçuşlarda, tren ve seyahat için PCR testi kalktı mı? SON DAKİKA HABERLER
- Hatayspor Galatasaray maçı ne zaman? 2022 Süper Lig 21. hafta Hatay GS maçı saat kaçta, hangi kanalda?
- Işıtan Gün kimdir? Twitter'da neden gündemde? Galatasaray'lı yönetici Işıtan Gün twit olayı nedir?
- Survivor 2022 ne zaman başlayacak? Survivor 2022 All-Star hangi günler yayınlanacak?
- Sivasspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Sivasspor TS maçı hangi kanalda yayınlanacak?
- Memur maaş zammı farkları yattı mı? 2022 Ocak zammı memur ve memur emeklisi maaşları ne zaman yatacak?
- 2022 Tütün ikramiyesi ne zaman ödenecek? SGK 2022 tütün yardımı ne kadar, kimlere verilecek? Ödeme miktarları...
- Masterchef 2022 şampiyonu belli oldu mu? Masterchef şampiyon ödülü nedir, ne kadar kazanacak?