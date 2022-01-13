Kemal Kılıçdaroğlu ortağı HDP’yi kızdırmak istemedi! Terör kampında görüntülenen HDP’li Güzel sorusuna skandal yanıt

"SORDUM BU FOTOĞRAFLAR NE ZAMAN ÇEKİLDİ"

"HDP'li milletvekilinin teröristle fotoğraflarına neden susuyorsunuz?" eleştirilerine yanıt veren CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "Bu fotoğrafı gördüğümde sordum ne zaman çekilmiş diye; İmralı ile açılım (Çözüm) döneminde çekilmiş. Dolayısıyla bu fotoğrafın muhatabı doğrudan doğruya Erdoğan'dır. Bu fotoğraflar çekilirken ülkede ne oluyordu sorulması lazım." ifadelerini kullandı.