14 Ocak 2022, Cuma
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Son dakika: İstanbul’da PKK operasyonu: 8 gözaltı

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Giriş Tarihi: 14.01.2022 Güncelleme Tarihi: 14.01.2022
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Son dakika: İstanbul’da PKK operasyonu: 8 gözaltı

Son dakika haberine göre İstanbul’da PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik 10 ilçede 11 farklı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

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