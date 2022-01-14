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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan NATO açıklaması

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Giriş Tarihi: 14.01.2022 Güncelleme Tarihi: 14.01.2022
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan NATO açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “NATO’nun değerlerini ve sorumluluklarını paylaşan Türkiye, 1952 yılından bu yana kendisine tevdi edilen tüm görev ve misyonları başarıyla yerine getirmektedir. Tarihin en başarılı savunma ittifakı olarak NATO’nun her zamankinden daha aktif ve canlı olduğuna inanıyoruz." dedi.

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